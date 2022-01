Serie C/Girone C - Juve Stabia vittoriosa nel posticipo: battuto il Foggia al Menti

Serie C Girone C

La giornata del Girone C di Serie C va in archivio. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare si disputa il confronto tra la Juve Stabia e il Foggia. Il posticipo mette davanti due formazioni in lotta per la parte alta della classifica e con l'ambizione della griglia playoff. I gialloblè sono reduci dal pareggio sul rettangolo verde del Campobasso, i rossoneri hanno incassato una brutta sconfitta interna contro il Latina.

La partita si apre subito con uno spunto dei padroni di casa. I ragazzi di Stefano Sottili si fiondano subito alla ricerca del gol: dopo pochi secondi dal fischio d'inizio Bentivegna riceve da Stoppa, carica il destro e calcia a giro ma trova la risposta di Alastra. Al 16' i pugliesi si intravedono in avanti con Vitali, Dini si oppone con una grande parata. Dieci giri di cronometro più tardi, Garofalo si mette in evidenza con un tiro che si infrange sulla traversa. Alla mezz'ora si sblocca il risultato. Ceccarelli si incarica della battuta di una punizione, il pallone sbatte su Di Pasquale e la deviazione infila il portiere. Il colpo manda in crisi gli ospiti e le Vespe approfittano dell'inerzia della gara. Al 32' Di Pasquale e Alastra commettono un disastro difensivo, Stoppa è lesto a depositare la sfera in rete. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio dei locali.

Il canovaccio ad avvio ripresa non cambia. Al 49' Alastra manca l'intervento, Eusepi cerca Stoppa che si divora il tris a porta sguarnita. Sul ribaltamento di fronte, al 53', Curcio ci prova: la traiettoria è larga. Due minuti dopo, la truppa di Zdenek Zeman cerca la via della rete per riaprire la contesa: il miracolo di Dini nega la gioia a Vitali. Al 70' Stoppa supera due avversari e conclude: pallone nel sacco e tris per il gruppo di Sottili. I rossoneri pescano rinforzi dalla panchina, i campani amministrano senza troppe difficoltà. A cinque dal termine, i pugliesi accorciano: tiro dalla distanza del subentrato Rizzo Pinna e 3-1 al Menti. Allo scadere Guarracino viene atterrato in area, dal dischetto si presenta Schiavi che si lascia ipnotizzare da Alastra. Al 92' Della Pietra colpisce la traversa.

Al triplice fischio è hurrà per la Juve Stabia che sale a 30 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per il Foggia.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi (86' Erradi), Altobelli; Stoppa (81' Guarracino), Bentivegna (46' Schiavi), Ceccarelli (81' Della Pietra); Eusepi (86' Peluso). A disposizione: Russo, Pozzer, Cinaglia, Tonucci, Evacuo, Esposito, Davì. Allenatore: Sottili

Foggia (4-3-3): Alastra; Martino, Rizzo, Girasole, Di Pasquale (57' Markic); Di Paolantonio, Gallo (76' Rizzo Pinna), Garofalo; Curcio, Vitali (76' Tuzzo), Turchetta (60' Merola). A disposizione: Volpe. Allenatore: Zeman

Arbitro: Marini di Trieste

Marcatori: 30' aut. Di Pasquale (JS), 32' Stoppa (JS), 70' Stoppa (JS), 85' Rizzo Pinna (F)

Ammoniti: Ceccarelli, Schiavi (JS), Curcio, Di Paolantonio, Vitali (F)

Note: al 91' rigore fallito da Schiavi (JS)