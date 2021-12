Serie C/Girone C - La Juve Stabia non sfonda al Menti: la Fidelis Andria raccoglie un buon punto

Ventesima giornata del Girone C di Serie C, allo Stadio Romeo Menti si disputa l’incontro tra la Juve Stabia di Stefano Sottili e la Fidelis Andria di Ciro Ginestra. I gialloblè di Castellammare sono chiamati all’obiettivo riscatto dopo il pesante passivo di Francavilla Fontana. I pugliesi, penultimi in graduatoria, cercano punti in chiave salvezza: chiudere l’anno solare con un risultato utile è l’intenzione degli ospiti in terra campana.

Pronti via e la squadra biancazzurra passa in vantaggio. Di Piazza, lanciato dalla propria metà campo da Di Noia, si ritrova davanti a Russo e lo batte con un tiro preciso e imprendibile. Le Vespe non ci stanno e riequilibrano la situazione con un calcio di rigore. Stoppa si mette in evidenza, ma viene steso da Carullo: per il direttore di gara è penalty. Dagli undici metri si presenta Eusepi che spiazza l’estremo difensore e pareggia. Al quarto d’ora il numero 7 locale impegna Dini dal limite. Crescono i gialloblè e al 23’ il portiere di Ginestra è costretto al miracolo su un tentativo ravvicinato. Al 28’ Eusepi, in una girata spettacolare, chiama ancora in causa Dini. Nel finale di frazione Tulli ci prova, il compagno Carullo si sostituisce a Russo e salva la Juve Stabia. All’intervallo è 1-1 allo Stadio Menti. I ritmi della ripresa sono molto più blandi e lo spettacolo fatica ad imporsi. Al 68' Di Piazza dialoga con Tulli e scarica una botta verso l'obiettivo, Russo si supera. Al 75' ci prova Stoppa da buona posizione, la traiettoria si alza. Quattro giri di minuti dopo, i pugliesi restano in dieci per l'espulsione di Carullo. Le Vespe non sfruttano la superiorità e solo nel recupero creano una manovra importante con Evacuo al 93'. Lo spavento finale chiude i giochi al Menti, al triplice fischio matura un pareggio.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Altobelli (85' Evacuo), Berardocco; Bentivegna (71' Davì), Stoppa, Panico (61' Guarracino); Eusepi. A disposizione: Pozzer, Sarri, Todisco, Picardi, Esposito. Allenatore: Stefano Sottili.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; Lacassia, Alcibiade, Legittimo; Zampano (82' De Marino), Casoli, Bonavolontà (78' Bolognese), Di Noia (85' Dipinto), Carullo; Tulli (82' Nunzella), Di Piazza (78' Alberti). A disposizione: Vandelli, Paparesta, Venturini, Gaeta, Leonetti, La Forgia. Allenatore: Ciro Ginestra

Arbitro: Matteo Centi di Terni

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Simone De Nardi di Conegliano

Quarto Ufficiale: Abdoulaye Diop di Treviglio

Marcatori: 6' Di Piazza (FA), 12' rig. Eusepi (JS)

Ammoniti: Cinaglia, Berardocco, Guarracino, Tonucci (JS), Tulli, Ginestra (FA)

Espulsi: 79' Carullo (FA) per doppia ammonizione