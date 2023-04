Serie C/Girone C - Pari e patta tra Juve Stabia e Fidelis Andria: Volpe replica a Costa Ferreira

Serie C Girone C

Botta e risposta allo Stadio Menti tra la Juve Stabia e la Fidelis Andria. Succede tutto nella ripresa, al vantaggio degli ospiti con Costa Ferreira risponde il pari di Volpe. Soltanto un punto conquistato dalla truppa di Walter Novellino al triplice fischio.

La cronaca si apre con un tentativo di Costa Ferreira per i pugliesi, Barosi è chiamato subito all’intervento dopo appena quattro giri di lancette. Passano due minuti e Castellano conquista la sfera su Berardocco, poi conclusione verso lo specchio: ancora l’estremo difensore gialloblè deve intercettare. Replica immediata delle Vespe con Caldore sugli sviluppi di un calcio piazzato dal limite: il difensore sbaglia l’impatto e si divora una buona occasione. Al 22’ Caldore non legge bene un traversone di Bolsius, Ekuban di testa manda fuori. Qualche altro sussulto nelle fasi conclusive della frazione iniziale. Al 38’ D’Agostino serve Scaccabarozzi che va al tiro, ma Vandelli neutralizza senza troppe difficoltà. Al 44’ è nuovamente Caldore a rendersi pericoloso con un’incornata dopo una battuta dalla bandierina. La formazione ospite prova a insidiare lo specchio dei campani con un destro di Djibril che sorvola la trasversale. Al 56’ anche Bolsius si mette in evidenza con un’idea risultato errata. Lo stesso Bolsius è decisamente più temibile al 58’ quando supera la retroguardia locale e serve Costa Ferreira che non fallisce l’occasione. Si sblocca la disputa del Menti. La Juve Stabia non ci sta e con Zigoni prima (grande parata di Vandelli) e Volpe poi (palo a pochi passi dalla porta sulla ribattuta) vanno vicini alla rete. Al 65’ Silipo fa partire l’azione di rimessa e pesca Volpe che, indisturbato, pareggia. Equilibrio sostanziale nelle schermaglie conclusive, 1-1 alla chiusura del confronto.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Berardocco, Altobelli (84’ Ricci); Bentivegna (33’ Silipo), Zigoni (83’ Rosa), D’Agostino (60’ Volpe). Allenatore: Novellino

Fidelis Andria (4-3-3): Vandelli; Castellano, Costa Ferreira (72’ Salandria), Borg, Ekuban (77’ Ventola), Delvino, Ciotti, Djibril (87’ Pavone), Dalmazzi, Marino (72’ Arrigoni), Bolsius (78’ Micovschi). Allenatore: Cudini

Arbitro: Stefano Milone della sezione di Taurianova

Marcatori: 57’ Ferreira (F), 65’ Volpe (JS)

Ammoniti: Altobelli (JS), Delvino (F), Scaccabarozzi (JS), Maggioni (JS)