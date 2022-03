Serie C/Girone C - La Juve Stabia non sfrutta il vantaggio e la superiorità numerica, il Catanzaro trova il pari: Biasci riprende Tonucci

Serie C Girone C

Riscattarsi e vincere per riprendere quota in zona playoff. La Juve Stabia di Walter Novellino è impegnata nella sfida casalinga allo Stadio Romeo Menti contro la seconda della classe. In Campania arriva il Catanzaro di Vincenzo Vivarini: la compagine giallorossa è intenzionata a blindare l'attuale posizione in classifica.

Quello di Castellammare è un confronto divertente e vivace. Il primo lampo è di Della Pietra, chiamato a sostituire il titolarissimo Eusepi. L'attaccante ci prova in diagonale, ma il pallone termina a lato. Rispondono gli ospiti col solito Iemmello, la difesa di casa regge alla pressione. All'11' si stappa la sfida col sigillo di Tonucci che approfitta di un calcio piazzato di Stoppa, stacca in area e infila alle spalle di Branduani. Il difensore dedica poi la realizzazione all'attaccante, assente a causa della sospensione cautelare del Tribunale Nazionale Antidoping. Al 20' le Vespe si proiettano nuovamente in attacco con un servizio di Donati per Stoppa, il fantasista non trova l'impatto. Sul capovolgimento di fronte, Iemmello spreca una ghiotta occasione per il pareggio. Al 25' Dini neutralizza una giocata di Gatti, sul versante opposto è Stoppa a sfiorare il raddoppio con una botta dal limite che si spegne di poco fuori. Al 39' Della Pietra sfugge agli avversari e prova ad imbeccare il numero 7 che manca l'appuntamento con la sfera. Nel finale di frazione, il Catanzaro resta in dieci per l'espulsione di Martinelli.

Il secondo tempo si apre con la difesa ad oltranza della Juve Stabia sui tentativi di pareggio dei calabresi. Al 51' Della Pietra è ancora impreciso, ma la beffa per i locali si concretizza al 53'. Grande iniziativa di Biasci che sterza, lascia sul posto Tonucci e batte Dini per l'1-1. Al 57' Branduani deve superarsi con uno straordinario intervento sul colpo di testa di Troest generato dagli sviluppi di un piazzato di Stoppa. Nella fascia centrale della ripresa, gli allenatori provano a cambiare qualcosa e si giocano diverse carte dalla panchina. Al 69' Dini non ha problemi a disinnescare una conclusione dalla lunga di stanza di Cinelli. Al 75' Bentivegna punta il pacchetto arretrato di Vivarini e calcia: una deviazione consente a Branduani di controllare in totale tranquillità. All'84' interessante azione personale del subentrato Vazquez, il calciatore giallorosso tenta la gioia dai venti metri: l'iniziativa risulta imprecisa. Non accade più nulla al Romeo Menti, il match si chiude col botta e risposta. Juve Stabia e Catanzaro si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Juve Stabia (3-5-2): Dini; Caldore, Troest, Tonucci (73' Panico); Donati, Squizzato (62' Bentivegna), Schiavi, Altobelli, Scaccabarozzi (81' Ceccarelli); Stoppa (81' Davì), Della Pietra (81' Evacuo). A disposizione Pozzer, Peluso, De Silvestro, Dell’Orfanello, Guarracino, Cinaglia, Esposito. Allenatore: Novellino

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Scognamillo, Martinelli, Gatti; Bayeye, Maldonado, Verna (64' Cinelli), Vandeputte (90' Tentardini); Carlini (64' Sounas); Biasci (72' Vazquez), Iemmello (72' Cianci). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Welbeck, Rolando, Bombagi. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Alessandro Di Graci della sezione di Como

Marcatori: 11' Tonucci (JS), 53' Biasci (C)

Ammoniti: Schiavi, Caldore (JS), Martinelli, Maldonado, Biasci, Vandeputte, Vazquez (C)

Espulsi: 40' Martinelli (C) per doppia ammonizione