Serie C/Girone C - Greco costruisce, Simonetti va in rete: disfatta interna per la Juve Stabia, al Menti vince il Catania

Serie C Girone C

Scottante ko a Palermo, prestazione dai due volti per i ragazzi di Stefano Sottili. La Juve Stabia ha l’occasione di riscatto nel turno infrasettimanale: allo Stadio Romeo Menti arriva il Catania di Francesco Baldini. I gialloblè hanno intenzione di riscattare il passo falso del weekend trascorso, gli etnei puntano alla volontà di rivalsa dopo la sconfitta interna contro il Picerno. E lo sguardo delle due formazioni è rivolto alla zona playoff.

Avvio di grande equilibrio, fasi di studio per le squadre sul rettangolo verde di Castellammare. Meglio gli ospiti con i traversoni insidiosi di Pinto e Albertini, Dini e la retroguardia locale chiudono in maniera pulita. Il primo sussulto è dei rossazzurri con Greco al 20’. Il numero 15 riceve, controlla e calcia con rapidità dall’interno dell’area: il destro è leggermente impreciso, si salvano i padroni di casa. Al 30’ gli ospiti passano in vantaggio. Manovra corale ben costruita dai ragazzi di Baldini con Cataldi che allarga per Greco: traversone basso e tap-in vincente di Simonetti. La risposta delle Vespe è una conclusione maldestra di Altobelli dal limite. Al 36’ Scaccabarozzi pesca Ceccarelli che scodella al centro: Stoppa manca l’impatto di un soffio e i siciliani si rifugiano in angolo. Al 41’ Greco parte sul filo del fuorigioco e si divora il raddoppio davanti a Dini. Due minuti più tardi, ci prova Stoppa col mancino, Sala blocca a terra. Nel recupero, Panico salva sulla linea una botta sicura di Rosaia.

Il canovaccio ad inizio ripresa non cambia e al 49' si rinnova l'asse Greco-Simonetti. Dagli sviluppi di un corner, il traversone dell'esterno offensivo è raccolto dal centrocampista che, da solo sul secondo palo, infila alle spalle di Dini. Il Catania resta in attacco, Biondi ci prova con un destro senza pretese da posizione defilata al 50'. Tocca poi a Moro chiamare in causa Dini con una girata centrale. Al 58' Peluso deve compiere gli straordinari su Greco e Biondi per evitare il tris. Al 68' Panico si oppone all'inserimento di Biondi, scappato alla marcatura di Troest. I campani cercano di alzare il baricentro complici anche i nuovi ingressi, tuttavia gli etnei difendono bene e concedono poco. Al 79' destro del subentrato Russini dalla distanza, traiettoria alta. All'81' Piccolo imbuca per Sipos, la conclusione è deviata sul fondo da Tonucci. Sul ribaltamento di fronte ci prova Scaccabarozzi, l'iniziativa è lontana dalla porta. Al termine dei tre giri di cronometro validi per il recupero, si conclude il match al Menti: hurrà per il Catania che sbanca il campo della Juve Stabia con un gol per frazione.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Peluso (69' Esposito), Troest, Tonucci, Panico, Scaccabarozzi, Altobelli (59' Davì), Schiavi (60' Bentivegna), Stoppa (69' De Silvestro), Ceccarelli (53' Della Pietra), Eusepi. A disposizione: Russo, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Davì, Erradi, Guarracino, Evacuo. Allenatore: Sottili

Catania (4-3-3): Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto, Rosaia (75' Provenzano), Cataldi (83' Izco), Simonetti, Biondi (75' Piccolo), Moro (63' Sipos), Greco (63' Russini). A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Pino, Claiton, Ropolo, Zanchi, Russotto. Allenatore: Mularoni (Baldini squalificato)

Arbitro: Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Giorgi di Legnano e Regattieri di Finale Emilia

Marcatori: 30’ Simonetti (C), 48' Simonetti (C)

Ammoniti: Stoppa, Panico, Peluso (JS), Simonetti (C)