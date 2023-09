La Juve Stabia batte l'Avellino, Bellich decide il derby: Pagliuca a punteggio pieno, Rastelli mastica amaro

La Juve Stabia conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, battuto l’Avellino allo stadio Romeo Menti. Con la Curva San Marco chiusa e la trasferta negata ai residenti nella provincia irpina, la squadra di Guido Pagliuca si impone sulla brigata di Massimo Rastelli: decide una marcatura di Bellich.

La partita si apre subito con una grande occasione per gli ospiti. Dall’Oglio, dalla destra, fa partire un traversone per Patierno: la torsione dell’attaccante trova la parata fenomenale di Thiam al 4’. Al 12’ replica la compagine di casa con Candellone che lavora di sponda per Erradi, il classe 2001 apre il piatto ma non inquadra il bersaglio dall’interno dell’area. Al 18’ i Lupi si rendono pericolosi con un calcio piazzato, l’uscita del portiere avversario è tutt’altro che impeccabile e la difesa deve rifugiarsi in angolo. Soltanto al 27’ i gialloblè tornano a farsi vedere dalle parti di Ghidotti con un cross insidioso di Buglio. Al 32’ clamorosa opportunità per Baldi, sugli sviluppi di un angolo che mette in apprensione la retroguardia irpina: il laterale riceve da Buglio ma, complice una deviazione, spedisce fuori con il mancino. L’Avellino ci riprova da palla inattiva con Dall’Oglio, poi al 40’ con Marconi su suggerimento di Tito dalla fascia: l’attaccante, disturbato da Mignanelli, non riesce ad indirizzare. L’ultimo sussulto del primo tempo è una conclusione di Bellich dalla distanza, nessun problema per Ghidotti.

Juve Stabia più frizzante nella ripresa, al 47’ Mignanelli fa partire un traversone profondo: Ghidotti anticipa Piscopo in presa alta, poi resta giù dopo lo scontro. Al 51’ altra azione per l’undici di Pagliuca, coinvolto ancora l’esterno mancino: il passaggio in area questa volta è meno insidioso. L’ex ci prova con il mancino da fuori al 53’, l’iniziativa si spegne distante dallo specchio. Al 56’ Romeo fa correre Mignanelli, abile a proporsi e a pennellare: l’incornata di Candellone da due passi è imprecisa. Al 67’ dormita difensiva dei biancoverdi, provano ad approfittarne le Vespe con Romeo che si avventa sul pallone e calcia da pochi metri, Ghidotti salva il risultato con una parata super sulla botta del centrocampista. Al 74’ i gialloblè passano meritatamente in vantaggio con Bellich che sfrutta la punizione di Mignanelli da zona defilata e insacca da distanza ravvicinata. L’azione riprende e la Juve Stabia sfiora subito il raddoppio con Buglio, il sinistro trova la risposta di Ghidotti e l’opposizione del palo. All’84’ la formazione di casa va vicinissima alla seconda marcatura. Contropiede di Mignanelli, traversone per Romeo che appoggia per Candellone: Ghidotti è ancora fenomenale. I ragazzi di Pagliuca amministrano, gli uomini di Rastelli non impegnano mai Thiam. Il derby va in archivio con il punteggio di 1-0 al triplice fischio.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi (46’ Romeo), Leone, Buglio (86’ Folino); Piovanello (69’ Gerbo), Candellone, Piscopo (89’ Marranzino). A disp.: Signorini, Esposito, Boccia, La Rosa, Maselli, Guarracino, D’Amore, Rovaglia, Picardi, Vimercati, Bentivegna. All.: Tarantino (squalificato Pagliuca)

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito; Dall’Oglio (69’ D’Angelo), Palmiero (82’ Sgarbi), Sannipoli (82’ Armellino); Varela (54’ D’Amico); Patierno, Marconi (69’ Gori). A disp.: Pizzella, Iannaccone, Ricciardi, Falbo, Mulè, Tozaj. All.: Rastelli

Arbitro: Centi di Terni

Marcatori: 74’ Bellich (JS)

Ammoniti: Piovanello, Candellone, Buglio, Gerbo, Bellich (JS), Cionek, D’Amico, Gori (A)