Serie C/Girone C - Piovaccari e Gladestony regalano il successo al Giugliano all'esordio: 2-0 alla Viterbese

Il ritorno nel professionismo e l'obbligo di giocare distante da casa. Il Giugliano di Renato Cioffi, dopo la preparazione svolta nel corso dell'estate, debutta nel Girone C di Serie C e affronta la Viterbese di Giacomo Filippi allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

La cronaca si apre subito con un'opportunità per gli ospiti che sfiorano il bersaglio dopo appena due giri di cronometro: una punizione ben calciata si stampa sulla parte esterna del legno. Persiste l'equilibrio all'avvio, le due squadre tendono a non concedere nulla. Al 21', però, c'è il guizzo vincente dei Tigrotti che attivano bomber Piovaccari: l'attaccante, una garanzia per la categoria, risponde presente e sblocca la sfida. Al 25' Piovaccari fa correre Salvemini che entra in area e calcia col mancino: Fumagalli respinge. Il Giugliano non lascia varchi, la Viterbese fatica a trovare la giocata giusta. Al 44' Andreis insacca su suggerimento sul secondo palo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Nel recupero del primo tempo, bruttissima entrata di Mbaye su Salvemini: Turrini sventola il rosso diretto. Anche la ripresa ci mette un po' a carburare. Al 56' acrobazia di Salvemini, c'è Fumagalli sulla traiettoria. Sul ribaltamento di fronte Volpicelli impegna Sassi con un tiro dalla distanza. Al 67' il Giugliano raddoppia, anche la firma di Gladestony sulla sfida in terra irpina. All'82' miracolo di Fumagalli sul destro di Di Dio. Nella parte finale di gara non succede praticamente nulla, i campani amministrano il doppio vantaggio e si assicurano l'intera posta in palio. Vittoria all'esordio in campionato per la squadra di Di Napoli che mette nel mirino l'Audace Cerignola per il prossimo appuntamento.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello C., Rondinella (60' Iglio), Lucas, De Rosa, Gladestony, Di Dio, Piovaccari (60' Nocciolini), Salvemini. A disposizione: Viscovo, Scanagatta, Berman, Oyewale, Ceparano, De Lucia, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Poziello R., D'Alessio, Rizzo. Allenatore: Di Napoli

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli, Marenco, Ricci (46' Semenzato), Monteagudo, Nesta, Megelaitis, Mbaye, Andreis (60' D'Uffizi), Mungo, Volpicelli, Polidori (60' Marotta). A disposizione: Bisogno, Riggio, Santoni, Vespa, Sorrini, Aromatario, Manarelli, Di Cairano, Simonelli. Allenatore: Filippi

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Marcatori: 21' Piovaccari (G), 67' Gladestony (G)

Ammoniti: Gladestony (G)

Espulso: 45'+2' Mbaye (V)