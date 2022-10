Serie C/Girone C - Giugliano imbattuto al Partenio-Lombardi: Gladestony e Nocciolini surclassano la Virtus Francavilla

Serie C Girone C

A Messina non è stata premiata la prestazione, il risultato finale è stato deludente. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli ha già avuto l’occasione di riscattarsi con la gara di Coppa Italia. Tuttavia, c’è da mostrare uno spirito di rivalsa anche in campionato: al Partenio-Lombardi di Avellino, sede degli incontri dei Tigrotti, approda la Virtus Francavilla di Antonio Calabro.

Il primo tiro verso la porta è di Murilo direttamente da punizione, l’impatto non è perfetto e Sassi controlla senza problemi. I gialloblù s’intravedono in zona offensiva con i calci piazzati dalla bandierina. Al 12’ Felippe ci prova, l’iniziativa è ribattuta: sulla respinta c’è Ghisolfi che manda alto. Al quarto d’ora, Avella disinnesca tranquillamente la nuova iniziativa di Felippe. Al 17’ Patierno cerca di scuotere i suoi, ma la conclusione è imprecisa e si spegne sul fondo. I campani vanno alla ricerca del gol: dopo una chance non capitalizzata da Nocciolini, Gladestony sfrutta l’opportunità al 29’ e insacca alle spalle di Avella su idea di Ghisolfi. Trascorsa la mezz’ora è Oyewale a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, senza trovare lo specchio. Nel finale di frazione da segnalare un tentativo alto di Rondinella. Al 45’ Nocciolini sigla il raddoppio: l’attaccante si avventa sul suggerimento di Salvemini e buca Avella di testa.

Il secondo tempo si apre con l’asse dei subentrati per i pugliesi. Carella invita Ekuban al tiro, l’attaccante fallisce e si divora una buona occasione per accorciare la distanza nel parziale. Al 65’ i padroni di casa vanno vicini anche alla terza marcatura con Salvemini che colpisce il legno dalla destra. Passano cinque giri di lancette e i biancazzurri pareggiano il conto per quanto riguarda i legni colpiti: è Patierno a impattare contro la traversa della porta difesa da Sassi. Al 78’ ci riprova Ekuban, per la seconda volta l’iniziativa non è precisa. A dieci minuti dal termine, Gladestony - tra i migliori in campo - sfiora la doppietta personale. Il tempo sul cronometro scivola, la Virtus Francavilla di Calabro non impensierisce Sassi e compagni: al triplice fischio il Giugliano conquista la terza vittoria in campionato e sale a 11 punti in classifica.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo, Poziello C.; Rondinella (64’ Iglio), Gladestony, Felippe (83’ Ceparano), Ghisolfi, Oyewale (56’ Gomez); Nocciolini (46’ Piovaccari), Salvemini (83’ Kyeremateng). A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Berman, D'Alessio, Rizzo, Poziello R., Scanagatta, De Francesco, Di Dio. Allenatore: Di Napoli

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno (69’ Cisco), Giorno (64’ Macca), Risolo, Cardoselli (46’ Carella), Solcia (46’ Ekuban); Murilo (80’ Maiorino), Patierno. A disposizione: Milli, Romagnoli, Perez, Mastropietro, Ejesi, Enyan, Minelli. Allenatore: Calabro

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno

Marcatori: 29’ Gladestony (G), 45’ Nocciolini (G)

Ammoniti: Ghisolfi, Biasiol (G), Caporale (VF