Una squadra B nel girone con Giugliano, Turris e Sorrento: è ufficiale. Milan Under 23 ammesso in Lega Pro

Ci sarà una squadra B nel prossimo Girone C di Serie C. A margine del Consiglio Federale di questa mattina è arrivata l’ufficialità: il Milan Under 23 è ammesso alla Lega Pro 2024/25. “A seguito della non ammissione dell’Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d’organico da colmare, e avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutturale parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio ha votato per l’ammissione del Milan U23”, si legge nel comunicato della FIGC. Domani, venerdì 28 giugno, è in programma il sorteggio e saranno definiti i tre gironi: seguendo il regolamento, Juventus Next Gen, Atalanta Under e la new entry del Diavolo saranno distribuite nei vari raggruppamenti. Di conseguenza una “big” finirà tra le compagini meridionali e affronterà Turris, Giugliano e Sorrento.

“Questo è un duplice successo – ha sottolineato il presidente federale, Gabriele Gravina – perché nel giro di due anni abbiamo ampliato il numero delle Seconde Squadre (da una a tre, ndr), ma soprattutto perché al 27 giugno gli organici dei campionati sono completi e si può procedere alla compilazione dei calendari, senza dover fare riferimento a questioni di natura giudiziaria”. Il Consiglio ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione così come di seguito riportate:

Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 - fine 9 maggio 2025;

Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 - fine 27 aprile 2025.

La Lega B, con una nota ufficiale, ha ribadito in Consiglio Federale la propria posizione di contrarietà “rilevando la permanenza della gravissima violazione statutaria commessa a suo tempo, con l’introduzione della norma ed evidenziando come l’accesso al campionato della Serie BKT comporti uno squilibrio al principio di equa competizione non potendo esservi promozione, con chiara alterazione dell’integrità del merito sportivo. Su questo secondo punto, sulle dinamiche cioè di alterazione dell’equilibrio competitivo, il presidente Gravina ha comunicato che la Federazione chiederà un approfondimento alla Corte federale. Il presidente Balata ha chiarito come in Europa solo la Spagna abbia un meccanismo analogo che però si colloca in un sistema alquanto diverso dal nostro, con le difficoltà di attuazione del sistema delle seconde squadre che stanno emergendo in tutta la loro illogicità ed evidenza”.