Serie C/Girone C - Giugliano imperioso, Turris demolita: il derby va ai Tigrotti, poker rifilato ai Corallini

Un nuovo derby napoletano in programma. Un confronto sentito e atteso da oltre vent’anni. Lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino fa da cornice al match tra Giugliano e Turris. La formazione di Raffaele Di Napoli è intenzionata a raccogliere un risultato pieno dopo alcune beffe - quella di Cerignola e di Latina su tutte - in quest’avvio di campionato. La compagine biancorossa di Pasquale Padalino è determinata a confermarsi nella parte alta della graduatoria.

Controllo della sfera per i Corallini all’avvio, ma sono i Tigrotti ad affacciarsi in avanti con una conclusione di Ceparano col pallone che termina alto. All’8’ Piovaccari trova la via del gol, ma il direttore di gara annulla per evidente posizione di fuorigioco. La risposta degli ospiti è affidata al solito Giannone che ci prova in contropiede: Viscovo è sulla traiettoria. Al 17’ Frascatore salva tutto su Gladestony, sul ribaltamento di fronte l’estremo difensore non è perfetto sugli sviluppi di un corner ma Leonetti spedisce sul fondo. Al 21’ ancora il pugliese è pericoloso: davanti a Viscovo non è preciso e fallisce una clamorosa chance. Al 29’ si sblocca il parziale al Partenio: Ceparano si avventa su una respinta di Perina e insacca col classico dei tap-in: non manca qualche protesta per dubbia posizione del centrocampista. Il vantaggio dei gialloblù manda in tilt la truppa di Padalino che subisce il raddoppio. Piovaccari, in piena area, approfitta di una ribattuta e infila alle spalle del portiere. Al 40’, poco prima dell’intervallo, Leonetti non sbaglia su invito di Giannone e accorcia. Prima dell’intervallo, Perina è miracoloso in rapida successione su Piovaccari e Poziello.

Parte ancora forte il Giugliano che può contare sulla struttura fisica e sull’esperienza di Piovaccari: l’attaccante non è preciso all’avvio di secondo tempo. Al 52’ clamorosa ingenuità di Contessa che, già ammonito, trattiene Iglio e si becca il secondo giallo: Turris in dieci per gran parte della ripresa. La sfida diventa cattiva e al 54’ l’arbitro ristabilisce la parità numerica: Biasiol commette fallo da ultimo uomo su Leonetti e lascia anzitempo il campo. Al 57’ Giannone crea un pericolo da calcio piazzato, i gialloblù si salvano in qualche modo. Al 65’ De Rosa è il più lesto a risolvere una manovra d’attacco: tris per i Tigrotti sul territorio irpino. I Corallini accusano il colpo, ma provano lo stesso a rientrare in gioco con una punizione di Giannone: la parabola disegnata sorvola la traversa. L’undici di Padalino sembra mollare nella parte conclusiva, ci pensa il subentrato Nocciolini a mettere in cassaforte la vittoria con una grande realizzazione che vale il 4-1. Il derby si chiude così, il Giugliano conquista la vittoria al termine di una prestazione imperiosa. Bruttissimo ko per la Turris che dovrà rivedere qualcosa in settimana per un rapido riscatto.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Scanagatta, Biasiol, C. Poziello; Iglio (58’ Berman), Gladestony, Ceparano, De Rosa, Oyewale; Piovaccari (74’ Nocciolini), Salvemini. A disposizione: Belardo, D'Alessio, Felippe, Rizzo, Zullo, Poziello R., Rondinella, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Kyeremateng, Esposito. Allenatore: Di Napoli

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (74’ Stampete), Frascatore; Ercolano (58’ Boccia), Aquadro (79’ Taugordeau), Haoudi (74’ Gallo), Contessa; Giannone, Maniero, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Nocerino, Di Franco, Invernizzi, Aquino, Finardi, Longo. Allenatore: Padalino

Arbitro: Claudio Panettella di Bari

Marcatori: 30’ Ceparano (G), 33’ Piovaccari (G), 40’ Leonetti (T), 65’ De Rosa (G), 76’ Nocciolini (G)

Ammoniti: Piovaccari (G), Di Nunzio, Contessa, Maniero (T)

Espulsi: 52’ Contessa (T), 54’ Biasiol (G)