Il Giugliano debutta con una vittoria, battuto un ottimo Sorrento al De Cristofaro: decide Nocciolini

Il Giugliano debutta con una vittoria al ritorno allo stadio De Cristofaro: battuto il Sorrento con una rete di Nocciolini nel secondo tempo. Gli uomini di Raffaele Di Napoli fanno registrare il primo successo stagionale, per Vincenzo Maiuri invece arrivano ottime indicazioni dopo una prestazione convincente.

La cronaca si apre con i costieri in possesso, il primo guizzo è di Vitale che prova ad innescare Badje: l’attaccante non riesce ad agganciare, Baldi neutralizza. Rispondono i padroni di casa con una manovra nei pressi della porta difesa da Marcone, il portiere disinnesca la minaccia. Poi, sul ribaltamento di fronte, Vitale libera un diagonale impreciso. All’11’ prima occasione della partita, Martignago si incarica della battuta di un calcio piazzato e impegna Baldi, costretto a respingere. I gialloblù cercano di alzare il baricentro e guadagnare campo, senza trovare varchi per far male alla retroguardia rossonera. Al 23’ si fa vedere nuovamente Martignago, questa volta dalla distanza con una conclusione che si spegne fuori. Passano quattro minuti e Baldi è chiamato all’intervento sul tentativo con il mancino da parte di La Monica. Poco prima della mezz’ora, Oyewale serve con un rasoterra Nocciolini, l’iniziativa del centravanti trova la replica di un reattivo Marcone. Al 33’ altro piazzato pericoloso di Martignago, l’equilibrio però è sovrano al De Cristofaro. Il primo tempo va in archivio con una giocata di Sorrentino su assistenza di Rondinella, Marcone è attento: all’intervallo è 0-0.

Le squadre rientrano in campo con gli stessi effettivi ed è subito grande occasione per il Sorrento. Al 49’ Badje prova a pescare Scala, sul secondo palo arriva Vitale che calcia ma colpisce il palo. Al 55’ Sorrentino cerca di impensierire Marcone con un destro da lontano, la traiettoria finisce distante dallo specchio. Meglio l’undici di Maiuri che sfiora il vantaggio anche con Badje al 56’, provvidenziale Scognamiglio a salvare i suoi. Al 59’ tiro ad incrociare di Loreto, Baldi si oppone. Nel momento migliore degli ospiti, passa in vantaggio la formazione di Di Napoli: Di Dio, appena entrato al posto di Berardocco, serve Nocciolini che di testa insacca alle spalle dell’estremo difensore. Al 69’ chance per Martignago che non concretizza da posizione interessante, qualche secondo più tardi è Bonavolontà a farsi vedere dalle parti di Baldi. Opportunità per i costieri pure al 73’ con Badje, regge il reparto arretrato dei Tigrotti. All’85’ Bernardotto, su una leggerezza difensiva, non trova lo spazio per il raddoppio: bravo Marcone nella risposta. Nel recupero missile di De Francesco e stacco di La Monica, il punteggio non cambia. Al triplice fischio è 1-0 per il Giugliano al De Cristofaro. Buona prova e numerose occasioni per il Sorrento, ma il gruppo di Maiuri torna a casa senza punti.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Baldi; Menna, Scognamiglio, Caldore; Rondinella (53’ Oviszach), Labriola, Berardocco (62’ Di Dio), Gladestony, Oyewale (62’ Vogiatzis); Nocciolini (72’ De Sena), Sorrentino (72’ Bernardotto). A disp.: Russo, Manrrique, De Francesco, Virgilio, Giorgione, Aruta, Ciuferri, Grasso, Stabile. All.: Di Napoli

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto (76’ Vitiello); La Monica, Bonavolontà (76’ De Francesco), Vitale (76’ Ravasio); Scala (80’ Capasso), Martignago (84’ Petito), Badje. A disp.: Del Sorbo, D'Aniello, Chiricallo, Fusco, Colombini, Di Somma, Messori, Caravaca, Kone. All.: Maiuri

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Marcatori: 63’ Nocciolini (G)

Ammoniti: Sorrentino, Caldore, Berardocco (G), Vitale (S)