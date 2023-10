Giugliano e Potenza non si risparmiano, ma al triplice fischio regna l'equilibrio: 0-0 al De Cristofaro

Tante occasioni e partita divertente, ma il risultato resta invariato. Giugliano e Potenza non vanno oltre lo 0-0 nella sfida disputata in uno stadio De Cristofaro blindato. La formazione di Valerio Bertotto torna a far punti in campionato, per Franco Lerda è un buon debutto in panchina.

La squadra ospite prova a rendersi subito pericolosa con una conclusione larga di Gyamfi dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Meglio gli ospiti in avvio di match con una traiettoria insidiosa da calcio piazzato, Di Grazia manda sul fondo ma spaventa la retroguardia gialloblù. I tigrotti non ci stanno e rispondono con un tiro alto di Nocciolini e con un tentativo di Di Dio da fuori area dopo un corner. Sul De Cristofaro, nonostante l’alta intensità, si abbatte una vera e propria bufera con la pioggia che rende complicata la gestione del pallone. A metà frazione, sfruttando proprio l’insidia del terreno di gioco, Berardocco calcia e non indirizza verso la porta. Al 26’ il centrocampista ci riprova, questa volta trovando lo specchio: Gasparini vola e respinge in angolo. Stesso intervento, sul capovolgimento di fronte, da parte di Russo su un bolide dalla distanza. Alla mezz’ora Yabre scappa a sinistra e pennella sul secondo palo, Nocciolini non riesce ad impattare bene da buona posizione. Al 35’ Berardocco scodella dal limite, Salvemini non intercetta e Gasparini sbaglia l’uscita: alle spalle dell’attaccante c’è Gladestony che insacca a porta vuota ma l’arbitro segnala fuorigioco tra le proteste dei calciatori. Polemiche anche poco più tardi, nell’area del Giugliano, su una botta di Steffè deviata: il numero 7 invoca il rigore per un presunto tocco di braccio, il signor D’Eusanio di Faenza non è d’accordo. Il primo tempo va in archivio con l’incursione di De Sena nel recupero, decisiva l’uscita di Gasparini.

Buon ritmo anche nel corso della seconda frazione, con gli uomini di Bertotto che cercano di impensierire la linea arretrata di Lerda con una serie di traversoni dalla destra. Al 59’ Di Dio va via sulla corsia mancina e scarica per De Sena che, da distanza ravvicinata, viene ostacolato dalla difesa del Potenza. Al 69’ lampo di Caturano dalla distanza, il tentativo del centravanti si spegne all’esterno del rettangolo verde, con Russo che non corre particolari rischi. Il 9 rossoblù si rende protagonista di due potenziali occasioni al 71’, Berman e compagni si aggrappano all’imprecisione degli avversari. Al 73’ clamorosa chance non concretizzata da Ciuferri che riceve in area, ma svirgola completamente al momento della conclusione. All’83’ deviazione di Rossetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Russo è prodigioso e respinge. Non mancano ulteriori occasioni da una parte e dall’altra nelle battute conclusive della gara, ma il risultato resta inchiodato. Le migliori opportunità nel recupero sono del Giugliano con Stabile e Caldore, il Potenza però si salva.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Yabre (46’ Menna); Ciuferri (74’ Giorgione), Berardocco, Gladestony (74’ Vogiatzis), Nocciolini (63’ Oviszach), Salvemini, De Sena (89’ Stabile). A disp.: Manrrique, Rob, Eyango, De Rosa, Zullo, Grasso, Aruta, Sorrentino, De Francesco. All.: Valerio Bertotto

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Monaco, Sbraga, Porcino; Verrengia, Saporiti, Steffè (65’ Candellori); Gagliano (46’ Asencio), Caturano (81’ Rossetti), Di Grazia (81’ Volpe). A disp.: Alastra, Galiano, Maddaloni, Armini, Prezioso, Mata, Hristov. All.: Franco Lerda

Arbitro: Franco D'Eusanio di Faenza

Ammoniti: Yabre, De Sena (G), Sbraga (P)