Serie C/Girone C - Pareggio pirotecnico tra Giugliano e Picerno

Impegno infrasettimanale per il Giugliano di mister Raffaele Di Napoli che affronta il test Picerno dopo la sfortunata debacle sul suolo dell'Audace Cerignola. La formazione gialloblù prova a creare subito pericoli con una conclusione di Salvemini, ma la difesa di Longo si oppone. La risposta degli avversari è affidata a un tiro senza pretese di Liurni. Al quarto d'ora si sblocca il risultato in favore dei padroni di casa: Salvemini si mette in proprio e batte Crespi con una grande giocata da fuori. Il Picerno cerca di rendersi insidioso con Gerardi, ma la risposta dei Tigrotti è chiara: non si passa. All'intervallo persiste il minimo vantaggio. Ad avvio ripresa, il Giugliano torna in avanti con Salvemini, ma questa volta Crespi blocca. Al 57' arriva il pareggio con De Cristofaro, veloce a concretizzare il corner di Dettori. All'80' si materializza la clamorosa rimonta con Reginaldo che supera Sassi. I campani non ci stanno e pareggiano con un calcio di rigore trasformato da Salvemini. Termina così la sfida del posticipo, è 2-2 tra le due formazioni scese in campo.

Il tabellino:

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasol, Zullo (79′ Rizzo), C.Poziello; Iglio (62′ Rondinella), Gladestony, Ceparano (63′ Ghisolfi), De Rosa, Oyewale (86′ D’Alessio); Nocciolini (63′ Kyeremateng), Salvemini. All.: Di Napoli

Picerno (4-3-3): Crespi; Novella, De Franco, Montesano, Guerra; Kouda (46′ Golfo), Dettori, De Cristofaro (71′ D’Angelo); Liurni (46′ Pittaresi), Gerardi (68′ Reginaldo), Esposito. All.: Longo

Arbitro: Sfira di Pordenone

Marcatori: 15′, 83′ (rig) Salvemini (G), 57′ De Cristofaro (P), 80′ Reginaldo (P)

Ammoniti: De Franco (P), Salvemini (G), Kyeremateng (G), Golfo (P), Montesano (P)