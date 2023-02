Serie C/Girone C - Il Monterosi espugna il Partenio, Giugliano battuto. Clamoroso nel recupero: il centrocampista Parlati para un rigore a Salvemini

Pesante sconfitta sul campo della Virtus Francavilla nel turno precedente, il Giugliano è chiamato a riscattarsi. La squadra di Raffaele Di Napoli, dopo una settimana di lavoro, affronta il Monterosi allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. L’intenzione dei Tigrotti è ipotecare la permanenza nella categoria, gli ospiti approdano in Campania con la volontà di tenere tutto in bilico per quanto concerne il traguardo salvezza. Buon avvio per la truppa gialloblù che cerca di avere il pallino del gioco, i ritmi non sono alti e le due compagini si studiano. All’11’ primo sussulto della partita con Iglio che conquista il pallone e guida la palla per vie centrali: arrivato in area, il centrocampista tenta la conclusione con l’esterno, ma non indirizza verso la porta. Sul capovolgimento, stesso esito per Gasperi che ci prova con un tiro dalla distanza. Al 17’ sussulto napoletano con un calcio piazzato di Ceparano, nessun compagno interviene e il team di Leonardo Menichini riparte da una rimessa dal fondo. Al 25’ Poziello ci prova al volo in seguito ad un’apertura, poi grande opportunità per Piovaccari: l’attaccante, dopo una respinta di Piroli su giocata di Rondinella, spreca dall’altezza del dischetto del rigore. Al 38’ il Monterosi passa in vantaggio alla prima e vera occasione: lancio di Piroli per Tonin, la difesa del Giugliano legge male e il numero 71 si ritrova davanti a Viscovo: servizio per Costantino che deve soltanto depositare nel sacco. Il primo tempo si chiude con un tentativo aereo di Piovaccari. Al ritorno sul rettangolo verde del Partenio, Salvemini cerca di fare tutto da solo: la linea difensiva si oppone. Al 52’ ripartenza ospite con Costantino che favorisce Tonin: la chance si spegne sull’esterno della rete. Dieci giri di cronometro dopo, Piovaccari stacca su un calcio d’angolo, ma non impensierisce il portiere avversario. Sale l’intensità napoletana, al 66’ Salvemini si presenta davanti ad Alia e fallisce: prodigioso l’estremo difensore nella circostanza. Al 67’ altra sortita dei ragazzi di Di Napoli con un traversone dalla destra, la brigata di Menichini spazza via. Al 71’ La Monica sporca un bolide di Biasiol e favorisce la parata di Alia. I Tigrotti vanno alla ricerca del pareggio, anche al 77’ si sviluppa un’altra opportunità interessante. Il Monterosi stringe i denti e resiste agli assalti, ma al 91’ il Giugliano conquista un calcio di rigore con Alia che abbatte Salvemini: espulsione per il portiere e Parlati in porta. Dal dischetto si presenta lo stesso Salvemini che sbaglia, intervento miracoloso del centrocampista tra i pali. Al 96’ Viscovo sale per sfruttare un corner, sul contropiede seguente Tolomello raddoppia a specchio sguarnito. Si chiude così, tra lo stupore e l’incredulità, la sfida del Partenio.