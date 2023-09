Il Giugliano crolla ancora, il Latina fa tris al De Cristofaro. Tigrotti in 9 dal 53': espulsi Salvemini e Berardocco

Una serata storta per il Giugliano, la seconda consecutiva: allo stadio De Cristofaro si impone il Latina. La formazione di Raffaele Di Napoli, chiamata al riscatto dopo la pesante sconfitta di Picerno, crolla tra le mura amiche tra la disapprovazione e i fischi. Dal 53’ in nove per le espulsioni di Salvemini e Berardocco, i gialloblu devono arrendersi e collezionare il terzo ko in campionato. Successo e vetta agganciata per la truppa di Daniele Di Donato. I tigrotti si affidano a Baldi tra i pali, in difesa c’è Zullo con Berman e Caldore. Torna Di Dio, con un ruolo da interno di centrocampo, Rondinella e Oyewale vanno sugli esterni. Salvemini non al top, in attacco spazio a Bernardotto e Sorrentino.

Buon approccio al match per i padroni di casa che provano a fare la partita, mentre gli ospiti attendono il momento giusto per ripartire. Fasi di studio piuttosto prolungate, con le due squadre che non affondano il colpo in avvio. Soltanto al 15’ si registra il primo tentativo verso la porta, è Oyewale il protagonista ma la mira è imprecisa. Replica immediata per i nerazzurri con Ercolano che calcia, la traiettoria è debole e facile preda di Baldi. Al 20’ è Zullo ad opporsi con la testa alla botta di Riccardi dalla distanza. Poco prima della mezz’ora di gioco, Del Sole - appena entrato in campo al posto dell’infortunato Riccardi - disegna una parabola da calcio piazzato: Rocchi raccoglie il passaggio e in zampata batte Baldi. La reazione del Giugliano è targata Zullo su suggerimento di Berardocco, il difensore non indirizza verso lo specchio difeso da Cardinali. Al 34’ Di Dio si incarica della battuta di una punizione da posizione defilata, soltanto un rischio per la retroguardia di Di Donato che osserva il pericolo spegnersi sul fondo. Al 37’ altra opportunità per i campani: spunto di Di Dio sulla sinistra e passaggio per Bernardotto, il Latina si salva. Si chiude così la frazione iniziale. Di Napoli modifica qualcosa nel suo scacchiere dopo l’intervallo, c’è Salvemini al posto di Oyewale per una squadra a trazione anteriore. Al 51’ girata da terra proprio di Salvemini, Cardinali blocca senza problemi. Il calciatore, appena entrato, reagisce dopo un confronto con un avversario e la sua prova dura appena sei minuti: rosso diretto. I gialloblu protestano per la decisione, Berardocco dice qualche parola di troppo al direttore di gara che lo allontana dal campo: Giugliano in 9 per l’intera ripresa. Al 57’ destro di Mastroianni da posizione defilata, Baldi neutralizza. Il portiere locale deve respingere con i piedi una botta di Fella da distanza ravvicinata. Passano altri tre minuti e Del Sole va a caccia del raddoppio con un tentativo che termina a lato. All’85’ Fabrizi, in campo da meno di dieci minuti, controlla, completa il dribbling e supera Baldi. Nel finale, Fella mette in ghiaccio la vittoria: 0-3 al De Cristofaro al triplice fischio.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Baldi; Berman, Zullo, Caldore; Rondinella (53’ Vogiatzis), Di Dio (78’ De Sena), Berardocco, Gladestony, Oyewele (46’ Salvemini); Sorrentino (62’ Labriola), Bernardotto. A disp.: Russo, Manrrique, Yabre, Scognamiglio, Grasso, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Oviszach, Stabile. All.: Di Napoli

Latina (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Serbouti (67’ De Santis); Ercolano, Di Livio, Biagi (77’ Cittadino), Riccardi (25’ Del Sole - 67’ Crecco), Paganini; Fella, Mastroianni (77’ Fabrizi). A disp.: Vona, Bertini, Perseu, Jallow, Gallo, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano

Marcatori: 29’ Rocchi (L), 85’ Fabrizi (L), 88’ Fella (L)

Ammoniti: Gladestony, Di Dio, Di Napoli dalla panchina (G), Del Sole, Serbouti, De Santis (L)

Espulsi: 51’ Salvemini (G), 53’ Berardocco (G)