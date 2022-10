Serie C/Girone C - Pari nel derby delle neopromosse, Giugliano-Gelbison termina 1-1: Salvemini riprende Graziani

Serie C Girone C

Derby tra neopromosse allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, ancora assente in panchina per motivi di salute, ospita la Gelbison di Fabio De Sanzo. Entrambe, tra le sorprese della competizione, puntano a stazionarsi nella parte alta della graduatoria: i Tigrotti, inoltre, arrivano al match con l’intenzione di dare continuità ai tre risultati utili di fila.

Avvio di personalità per gli ospiti che si spingono in attacco con una giocata di Faella per Correnti: quest’ultimo, col mancino, non inquadra. Rispondono i gialloblù con Salvemini che salta Papa e calcia, il destro è largo. Passano tre giri di lancette e all’11’ ancora Salvemini, su assistenza di Poziello, stacca: D’Agostino risponde presente. Dopo una breve fase di stallo, con le due compagini che si studiano, i rossoblù tornano ad affondare con un contropiede non concretizzato. Al 24’ Sassi deve opporsi con un buon intervento su iniziativa di Faella. Al 30’ Ceparano si mette in evidenza con una conclusione che si perde alta. Al 33’ è Papa ad impegnare Sassi che, invece, nulla può nelle battute finali di frazione su una geometria di Graziani direttamente da calcio d’angolo.

La ripresa si apre con l’inserimento di Salvemini, Cargnelutti chiude. Al 56’ buona opportunità per i padroni di casa con Ghisolfi che chiama in causa D’Agostino alla parata: il destro a giro del giocatore gialloblù è deviato in corner. Al 65’ Salvemini e Di Dio si ostacolano, sfuma l’occasione per i napoletani. Al 68’ è Sassi a sventare una minaccia portata avanti dagli uomini di De Sanzo. Al 71’ Di Dio si ritaglia uno spazio con una giocata personale ma il successivo traversone è neutralizzato da D’Agostino. All’80’ Salvemini agguanta il pareggio: il numero 7 approfitta di una ribattuta della traversa su tentativo di Nocciolini e deposita a porta sguarnita. Nel finale, Nocciolini si divora una buona opportunità. Il derby tra neopromosse si chiude al triplice fischio sul punteggio di 1-1.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasol (63’ Nocciolini), Zullo, Poziello C.; Di Dio, Gladestony, Ceparano (46’ Rondinella), Ghisolfi (63’ Felippe), Gomez (46’ Rizzo); Piovaccari, Salvemini. A disposizione: Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Poziello R., Scanagatta, Aruta, De Francesco. Allenatore: Tatomir (Di Napoli indisponibile)

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Cargnelutti, Loreto; Nunziante (93’ Marong), Graziani, Papa, Correnti, Onda (71’ Savini); Faella, De Sena (79’ Kyeremateng). A disposizione: Vitale, Mesisca, Sane, Fornito, Citarella, Paolini. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona

Marcatori: 44’ Graziani (Gel), 80’ Salvemini (Giu)

Ammoniti: Ghisolfi, Rondinella, Salvemini, Zullo (Giu), Loreto, Papa, Graziani, Faella, Bonalumi, De Sena (Gel)