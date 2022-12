Serie C/Girone C - Il Giugliano tiene testa al Crotone ma va ko: la tripletta di Gomez decide la sfida

Serie C Girone C

Ultima giornata del girone d’andata, il Giugliano ci tiene a chiudere nel migliore dei modi la prima parte d’annata. È una gara importante, il gruppo di Raffaele Di Napoli ci tiene a chiudere bene davanti al pubblico amico. Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, però, arriva una delle corazzate della competizione: il Crotone di Franco Lerda. I gialloblù, nonostante l’ostacolo pitagorico, puntano a raccogliere un altro bottino utile per l’obiettivo salvezza e per alimentare i sogni d’alta classifica.

Subito un approccio vibrante alla sfida, con Chiricò che spaventa il pacchetto arretrato dei campani con una giocata da posizione defilata. Al 5’ però si sblocca il risultato, sono i Tigrotti a mettere la testa avanti: Salvemini offre un pallone a Rondinella che, di piatto al volo, infila alle spalle di Dini. Al quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, Golemic va giù e il direttore di gara fischia la massima punizione. Dal dischetto si presenta Gomez che batte Sassi, abile ad intuire la traiettoria. Meglio il Giugliano nella zona centrale della frazione iniziale, al 21’ Gladestony si esibisce con un tocco sotto che finisce sul fondo. Poi è un tentativo di Salvemini a creare apprensione agli ospiti, segue un doppio salvataggio di Dini su Salvemini e Gladestony. Quest’ultimo è protagonista altresì al 36’ con un destro non indirizzato verso lo specchio. L’ultima fiammata del primo tempo è un tiro di Salvemini da buona posizione e su passaggio di Oyewale: Dini intercetta senza troppi problemi. Si rientra negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Senza cambi, riprende il match allo Stadio Partenio di Avellino. E il Giugliano preme subito sull’acceleratore con Salvemini che trova il guizzo vincente al 48’. Su cross dalla sinistra di Oyewale, Golemic non è perfetto nell’intervento e il numero 7 svetta: sfera nel sacco e gialloblù di nuovo in vantaggio. Al 55’ il Crotone va vicino al pareggio con un palo colpito da Chiricò e col seguente intervento della difesa in extremis. Al 57’ Salvemini salta Dini e calcia da mattonella non semplice, Golemic manda in angolo. Al 62’ i rossoblù riequilibrano l’incontro ancora con Gomez, rapido a sfruttare un rimpallo. Al 67’ si abbatte l’uragano Gomez che mette a segno la sua tripletta con un destro dopo una straripante azione di Chiricò. Nel finale, Di Napoli si gioca il tutto per tutto con l’ingresso di Nocciolini per Berman ma il Giugliano punge solo nel recupero con Iglio e Salvemini. Il Crotone passa sul suolo irpino al termine di un testa a testa combattuto. Buone indicazioni per i Tigrotti, autori di una prestazione positiva nel complesso.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Sassi, Biasol, Zullo, Berman (80’ Nocciolini); Rondinella (71’ Iglio), Gladestony, Felippe (90’ Di Dio), Poziello R. (71’ Ghisolfi), Oyewale; Rizzo (71’ Piovaccari), Salvemini. A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Ceparano, Poziello C., Scanagatta, De Francesco, Gomez, Kyeremateng. Allenatore: Di Napoli

Crotone (4-3-3): Dini, Giron, Papini, Golemic, Mogos (39’ Bove); Petriccione, Tribuzzi (81’ Carraro), Awua (58’ Vitale); Chiricò, Gomez (81’ Bernardotto), Kargbo (58’ Rojas). A disposizione: Branduani, Gattuso, Crialese, Calapai, Pannitteri, Tumminello. Allenatore: Lerda

Arbitro: Panettella di Bari

Marcatori: 5’ Rondinella (G), 17’ rig. Gomez (C), 48’ Salvemini (G), 62’ Gomez (C), 67’ Gomez (C)

Ammoniti: Felippe, Di Napoli dalla panchina (G), Petriccione, Tribuzzi (C)