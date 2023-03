Serie C/Girone C - Il Giugliano prova a reggere, ma l'Avellino cala il poker: successo biancoverde al Partenio-Lombardi

Due sconfitte consecutive in poche ore per il Giugliano. Accantonato il ko dello Stadio Menti contro la Juve Stabia, gli uomini di Raffaele Di Napoli escono senza punti anche dalla sfida contro l’Avellino al Partenio-Lombardi. Dopo un primo tempo frizzante, i napoletani devono arrendersi alla superiorità numerica dei biancoverdi nella ripresa.

Avvio convincente per la squadra gialloblù con Rondinella che sfugge a Tito e mette al centro, Sorrentino non trova l’impatto col pallone al 5’. Passano sette minuti e i biancoverdi si affacciano in attacco con una conclusione larga da parte di Marconi. Al 18’ potenziale opportunità per Di Gaudio che non riesce a controllare nel migliore dei modi davanti a Viscovo. Dopo una mezz’ora di sostanziale equilibrio si sblocca la partita: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Marconi serve Auriletto che fulmina l’estremo difensore. Reazione immediata per i Tigrotti con un calcio di rigore conquistato da Ceparano con un tiro toccato di braccio da D’Angelo: dal dischetto Felippe non sbaglia. Al 40’ il mancino di Sorrentino termina sul fondo, l’ultimo squillo del primo tempo è di Ceparano con Pane che non respinge bene. Ad inizio ripreso, Matera imbuca per D’Angelo che scarica il destro verso lo specchio: Scognamiglio salva. Sul ribaltamento di fronte, La Monica va giù dopo un contatto con Moretti: l’arbitro fa continuare. Al 55’ il Giugliano resta in dieci per il cartellino rosso a Zullo: il difensore ferma Di Gaudio e si becca la seconda ammonizione. Subito Avellino in attacco con un tentativo impreciso da lontano di Casarini. Al 60’ chance colossale non sfruttata da Marconi di testa, poco più tardi si aggiunge un’ottima opportunità anche per Kanoute. I Lupi restano in proiezione avanzata e, dopo un tiro di Di Gaudio neutralizzato da Viscovo, si portano per la seconda volta in vantaggio: Matera, con un tocco su assistenza di Trotta, timbra il cartellino. Al 72’ gli irpini chiudono virtualmente il match: Trotta fallisce il penalty, ma il direttore di gara fa ripetere. L’attaccante si fa perdonare e cala il tris. I gialloblù non demordono e accorciano, all’87’ l’ex Scognamiglio deposita nel sacco su uscita errata di Pane. Nel recupero l’Avellino segna il poker definitivo con Tounkara. Termina 2-4 il derby del Partenio-Lombardi.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Zullo, Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella (79’ Ghisolfi), Gladestony, Felippe (79’ Ciuferri), Ceparano, Gomez (65’ Oyewale); La Monica (85’ Piovaccari), Sorrentino (65’ Biasiol). A disposizione: Sassi, Siamatas, Berman, Salvemini, Rizzo, R. Poziello, Felici, Mesisca, De Francesco, Eyango. Allenatore: Di Napoli

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Matera (80’ Mazzocco), Casarini, D'Angelo (63’ Trotta); Kanoute (63’ Russo), Marconi (85’ Tounkara), Di Gaudio (80’ Maisto). A disposizione: Marcone, Sottini, Garetto, Gambale, Benedetti, Ricciardi, Perrone. Allenatore: Rossi (Rastelli squalificato)

Arbitro: Scarpa di Collegno

Marcatori: 30’ Auriletto (A), 34’ rig. Felippe (G), 69’ Matera (A), 75’ rig. Trotta (A), 87’ Scognamiglio (G), 90’ Tounkara (A)

Ammoniti: Sorrentino, Rondinella, Gomez, Ceparano, Piovaccari (G), D’Angelo, Marconi (A)

Espulso: 55’ Zullo (G) per doppia ammonizione