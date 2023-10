Scaccabarozzi illude la Turris, il Foggia ribalta il risultato con Embalo e Salines

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris. Dopo il ko contro il Picerno al Liguori, la squadra di Bruno Caneo viene ribaltata allo stadio Zaccheria dal Foggia. Non basta il lampo di Scaccabarozzi, Embalo e Salines fanno 2-1.

Il primo guizzo è dei padroni di casa con un colpo di testa di Peralta bloccato da Pagno, oggi in campo al posto di Fasolino. Il direttore di gara interviene e ferma l’azione per fuorigioco al 7’. Passano sei giri di lancette e, sul capovolgimento di fronte, Nocerino cade in area dopo un contrasto con Nobile: l’arbitro lascia proseguire. La formazione pugliese tenta di impensierire la retroguardia corallina con un calcio piazzato attorno al quarto d’ora di gioco, soltanto dieci minuti più tardi torna in attacco la Turris con una giocata di Nocerino. L’esterno calcia dal limite dell’area, ma la difesa si oppone in angolo. Al 40’ bolide di Frascatore da fuori area, il tocco di un avversario fa terminare la sfera fuori. Il primo tempo va in archivio con un’iniziativa di Franco.

La ripresa si apre con Maniero che riceve e smista per Nocerino, il giovanissimo calciatore corallino fallisce a tu per tu con Nobile. Sul ribaltamento di fronte, Tonin entra in area ma non crea pericoli a Pagno. Al 55’ sassata di Marino dalla distanza, la traversa salva i campani. Al 62’ Franco ha spazio per l’azione personale e non ci pensa due volte, la conclusione finisce tra le braccia. Di Nobile. A metà secondo tempo, altra chance per gli ospiti con Cocetta che svetta ma non inquadra. Il Foggia risponde con una fiammata di Schenetti, il classe ’91 non riesce a superare la linea arretrata di Caneo. Al 71’ Matera conquista il possesso e scarica per De Felice che converge e calcia, Nobile risponde ma in agguato c’è Scaccabarozzi che timbra il cartellino per il vantaggio della Turris. L’euforia per i corallini dura pochissimi minuti perché al 76’ Embalo, con un jolly, sorprende Pagno e fissa il pari. All’82’ i dauni completano la rimonta con Salines che, da buona posizione, insacca per il 2-1 e chiude la sfida allo Zaccheria.

Il tabellino

Foggia (3-5-2): Nobile; Salines, Carillo, Di Noia; Vezzoni (80’ Papazov), Martini (80’ Rossi), Marino, Schenetti (87’ Vacca), Antonacci; Peralta (87’ Idrissou), Tonin (65’ Embalo). A disp.: De Simone, Dalmasso; Riccardi, Vacca, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Brancato. All.: Cudini

Turris (3-4-3): Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum (77’ Esempio), Scaccabarozzi (77’ Pugliese), Franco, Contessa; Giannone (66’ Matera), Maniero (66’ De Felice), Nocerino (66’ D’Auria). A disp.: Iuliano, Fasolino; Maestrelli, Musumeci, Burgio, Primicile, Guida, Pavone. All.: Caneo

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Ammoniti: Carillo, Antonacci, Marino (F), Giannone, Miceli, De Felice, Esempio (T)