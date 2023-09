Una Turris enorme manda al tappeto il Crotone e conquista lo Scida: doppietta per Maniero, Cum ancora in gol

Una notte magica per la Turris. Dopo la vittoria al debutto contro il Benevento, la squadra di Bruno Caneo si ripete anche in trasferta: battuto a domicilio il Crotone di Lamberto Zauli. Una doppietta di Maniero e un altro lampo di Cum regalano i tre punti alla formazione di Torre del Greco, a punteggio pieno in classifica.

La gara dello stadio Scida si apre subito con un tentativo di Vitale dal limite, Pagno - in campo al posto di Fasolino - si fa trovare pronto. Replicano i Corallini con una punizione di Giannone, la traiettoria scavalca la barriera ma si spegne di poco fuori. Al 14’ grandissima occasione per Tumminello che approfitta della sponda di D’Ursi e si invola, Pagno gli sbarra la strada. Sulla ribattuta, Tribuzzi non concretizza e fallisce al tap-in. Il 19 non sbaglia qualche secondo più tardi, il direttore di gara annulla la rete per posizione irregolare. I rossoblù alzano ulteriormente il ritmo e costruiscono una nuova occasione, questa volta il palo ferma Tribuzzi, pescato ancora oltre la linea dei difensori. Nel momento migliore dei padroni di casa, gli ospiti colpiscono in contropiede. Franco recupera il possesso e fa partire l’azione, la sfera arriva dalle parti di Cum che entra in area e batte Dini con una conclusione vincente. Secondo gol consecutivo per l’esterno ex Matera che si conferma acquisto top dell’estate. La reazione degli Squali non si fa attendere, ci pensa Tumminello a calciare verso lo specchio. Al 30’ la Turris raddoppia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Franco, Maniero svetta e insacca. Nel finale di frazione due opportunità per i ragazzi di Zauli, Felippe e Tumminello non trovano il bersaglio: l’undici di Caneo rientra negli spogliatoi con il doppio vantaggio in tasca.

In avvio di ripresa accade di tutto. Pronti via e il Crotone accorcia subito le distanze con Tumminello che riceve in area e fulmina Pagno al 46’. La Turris fa ripartire la manovra e, al 47’, trova il tris ancora con bomber Maniero - terzo gol in due partite - su traversone al bacio di Contessa. I pitagorici non ci stanno e tentano un nuovo affondo, questa volta con D’Ursi che alza troppo la mira dal limite dell’area. Al 54’ Pagno non è perfetto nell’intervento su un cross dalla corsia mancina, Tumminello non capitalizza e i Corallini si salvano. Rossoblù che vanno in forcing nella parte centrale del secondo tempo, il portiere di Caneo risponde con i piedi alla consueta giocata di D’Ursi. Al 65’ missile di Leo dalla distanza, la sfera finisce sulla parte esterna della rete. Trascorrono tre minuti e il solito D’Ursi - su una respinta corta di Miceli - crea un altro pensiero alla retroguardia campana, Pagno è prodigioso. Il Crotone rientra in partita all’81’, Giron confeziona e Vuthaj in zampata regala un finale scoppiettante. Tanta tensione negli ultimi minuti con Vuthaj che si divora il pareggio, la Turris resiste e al triplice fischio si assicura un successo importantissimo allo Scida.

Il tabellino

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo (76’ Giannotti), Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale (88’ Cantisani); D’Ursi (76’ Pannitteri), Felippe (59’ Vuthaj), Tribuzzi; Tumminello (59’ Gomez). A disp.: Lucano, D’Alterio, Loiacono, Bove, Crialese, Vinicius, Bruzzaniti, Rojas, Jurcec, Spaltro. All.: Zauli

Turris (3-4-3): Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore (65’ Burgio); Cum, Scaccabarozzi, Franco (58’ Matera), Contessa; Giannone (70’ De Felice), Maniero (70’ D’Auria), Nocerino (58’ Pugliese). A disp.: Iuliano, Fasolino, Esempio, Maestrelli, Musumeci, Primicile, Pavone, Guida. All.: Caneo

Arbitro: Samuele Andreano di Prato

Marcatori: 21’ Cum (T), 30’ Maniero (T), 46’ Tumminello (C), 47’ Maniero (T), 81’ Vuthaj (C)

Ammoniti: Tumminello, Vitale (C), De Felice, Guida, D’Auria (T)