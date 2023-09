Il Crotone torna alla vittoria, Sorrento al tappeto allo Scida. Squali aggrappati a Gomez, espulso Panelli

Quarta sconfitta in campionato, terza consecutiva per il Sorrento. Allo stadio Scida vince il Crotone di misura, basta la rete messa a segno da Gomez nella prima parte del match. La compagine di Vincenzo Maiuri resta in partita ma, complice l’inferiorità numerica nella ripresa, non riesce a conquistare un bottino utile. Tanti cambi nell’undici di partenza per gli ospiti. Vitiello si prende un posto in difesa, mentre a centrocampo ci sono Messori e Cuccurullo. Vitale e Scala più avanzati in supporto di Ravasio, preferito a Martignago.

Fasi di studio in avvio tra le due formazioni. Per la prima occasione bisogna attendere il 14’. Lancio dalle retrovie di Leo per Pannitteri che scatta e colpisce, Marcone devia in calcio d’angolo. I rossoblu guadagnano campo e metri, al 16’ Gomez calcia verso la porta ma non indirizza e la sfera si perde alta sopra la traversa. Al 22’ tentativo senza troppe pretese da parte di Panelli, sul capovolgimento di fronte Gomez raccoglie l’assistenza di Petriccione e supera Marcone per il vantaggio della squadra di casa. Al 28’ Tribuzzi anticipa Messori e scarica un destro diretto all’incrocio, la traiettoria non è precisa e i costieri si salvano. Soltanto al tramonto del primo tempo, i rossoneri si fanno vedere in zona d’attacco. Vitale fa partire l’azione e serve Ravasio al limite, la mira dell’attaccante è da dimenticare. All’inizio della ripresa, ottima chance per D’Ursi che spreca il suggerimento di Gomez. Il numero 7 pitagorico ci riprova al 49’, ma manda a lato. Stesso esito per Giron al 51’ sugli sviluppi di un calcio piazzato con un mancino ad effetto. Al 58’ clamorosa ingenuità di Panelli che, ammonito quattro minuti prima, protesta e si becca il secondo giallo: Sorrento in dieci per oltre mezz’ora. A metà frazione l’ariete impegna Marcone, chiamato a bloccare il pallone in due tempi. Al 71’ potenziale occasione per i campani con Vitale che sbaglia la misura del passaggio per Ravasio su una disattenzione della truppa di Zauli. L’ultimo squillo della partita è di Gomez al 79’ con un’incornata, poi non c’è altro da segnalare. Il Crotone gestisce e, complice l’uomo in più, non rischia: sconfitto il Sorrento allo Scida.

Il tabellino

Crotone (4-2-3-1): Dini; Leo (75’ Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (85’ D’Errico); D’Ursi (65’ Vitale), Pannitteri (65’ Giannotti), Tribuzzi; Gomez (85’ Vuthaj). A disp.: Lucano, D'Alterio, Papini, Bove, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Rojas, Cantisani, Tumminello. All.: Zauli

Sorrento (4-3-3): Marcone; Vitiello (81’ Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (70’ Martignago); Cuccurullo (62’ Fusco), De Francesco, Messori (81’ Bonavolontà); Vitale, Ravasio, Scala (70’ Colombini). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, La Monica, Chiricallo, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Arbitro: Virgilio di Trapani

Marcatori: 23’ Gomez (C)

Ammoniti: Dini, D’Errico, Tribuzzi (C), Scala, Panelli, De Francesco, Bonavolontà (S)

Espulso: 58’ Panelli (S) per doppia ammonizione