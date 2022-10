Serie C/Girone C - Gomez spinge il Crotone al successo: Juve Stabia sconfitta allo Scida

Serie C Girone C

La continuità di risultati ha portato più certezze nell’ambiente, ma la Juve Stabia di Leonardo Colucci vuole impressionare anche contro squadre candidate alla vittoria del campionato. Il sesto turno del Girone C prevede la difficile trasferta sul campo dell’Ezio Scida: davanti c’è il Crotone, club chiamato ad imporsi nella competizione.

Ritmi non alti su un rettangolo verde in condizioni tutt’altro che ottimali. Il primo tiro della partita è targato rossoblù con Tribuzzi che ci prova a giro, Barosi si oppone con un buon intervento. Al 16’ Mignanelli si affaccia in avanti con un cross neutralizzato da Branduani. Sul capovolgimento di fronte, ancora Tribuzzi manda sul fondo di testa. Al 18’ conclusione insidiosa di Chiricò, l’estremo difensore ospite si oppone. Dopo una fase di stabilità e di mancate occasioni, è Tribuzzi a riprovarci con un’iniziativa errata al 28’. Alla mezz’ora, Vitale scarica un sinistro che si spegne fuori. Nelle battute conclusive del primo tempo non si sviluppano particolari trame d’attacco: la frazione iniziale va in archivio con uno scialbo 0-0.

Anche nel corso del secondo tempo permane l’equilibrio, non ci sono particolari manovre offensive. Al 56’ Chiricò libera un mancino che si perde abbondantemente sul fondo. Al 62’ il Crotone sfiora il vantaggio con un traversone non velenoso di Vitale che si stampa sul legno. Al 64’ diagonale di Vitale, la sfera scivola distante dal bersaglio. Al 65’ Scaccabarozzi non sfrutta una ripartenza per far male ai rossoblù, sul prosieguo Pandolfi spedisce direttamente fuori. Al 72’ si sblocca il parziale in favore dei pitagorici: è Gomez a spezzare la stabilità con una fiammata vincente che buca Barosi. Nelle fasi finali della gara, Ricci tenta l’acrobazia ma Branduani blocca facilmente. Il Crotone, nel finale, va a caccia del raddoppio ma il punteggio non cambia: basta il lampo di Gomez per battere la Juve Stabia.

Il tabellino

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Bove (19’ Golemic), Cuomo, Giron (68’ Crialese); Awua (59’ Carraro), Petriccione, Vitale; Chiricò, Gomez, Tribuzzi (59’ Kargbo). A disposizione: Dini, Gattuso, Giannotti, Bernardotto, Mogos, Papini, Rojas, Pannitteri, Tumminello. Allenatore: Lerda

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (77’ Peluso), Tonucci, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi (80’ Berardocco), Gerbo (62’ Ricci), Altobelli; Bentivegna (62’ Silipo), Pandolfi, Maselli (77’ Zigoni). A disposizione: Russo, Maresca, Carbone, Dell'Orfanello, Cinaglia, Guarracino, Della Pietra, D'Agostino, Picardi. Allenatore: Colucci

Arbitro: Galipò di Firenze

Marcatori: 72’ Gomez (C)

Ammoniti: Petriccione (C), Altobelli, Maselli, Mignanelli, Peluso (JS)