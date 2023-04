Serie C/Girone C - Il Giugliano chiude con una sconfitta, il Crotone vince 3-1: Tigrotti fuori dalla zona playoff

L’ultima giornata del Girone C di Serie C non sorride al Giugliano di Raffaele Di Napoli, il ko sul campo del Crotone tiene fuori i gialloblù dalla zona playoff. Pronti via e l’undici rossoblù passa in vantaggio con il guizzo di D’Errico che fulmina Viscovo e stappa la sfida dello Scida. Nonostante la rete iniziale, i ritmi della gara sono abbastanza bassi e sono pochissime le emozioni. Al 18’ i padroni di casa si affacciano in avanti con una conclusione di Calapai, respinta dalla retroguardia. La replica dei Tigrotti è affidata a un’iniziativa larga di Gladestony. Al 27’, su errore di Scognamiglio, Cernigoi ne approfitta e con un tocco morbido batte Viscovo per il raddoppio. Alla mezz’ora Ceparano scarica un bolide verso lo specchio, Branduani risponde. Gli ultimi sussulti del primo tempo sono di D’Ursi, ma il risultato non cambia: all’intervallo è 2-0 Crotone sul Giugliano. La ripresa si apre con un missile impreciso di Chiricò, stesso esito per Rondinella sul fronte opposto. Al 54’ il palo nega la gioia a Cernigoi, poi è Rizzo a riaprire la contesa con la firma su assistenza di Rondinella. La gioia gialloblù dura pochi minuti perché la seconda della classe si riporta sul doppio vantaggio con il mancino vincente di Chiricò. Al 67’ altro legno per i pitagorici, questa volta è D’Ursi a non poter esultare. Gli ultimi sussulti sono di La Monica e D’Errico (terzo palo di giornata). La stagione del Giugliano va in archivio con la salvezza, matematicamente raggiunta con un turno d’anticipo: niente playoff per la squadra di Di Napoli che crolla a Crotone e, complici i risultati sugli altri campi, resta fuori dalla griglia.

Il tabellino

Crotone (4-2-3-1): Branduani; Calapai (71’ Ranieri), Papini, Gigliotti, Giron (46’ Crialese); Petriccione (71’ Spaltro), Carraro; Chiricò (78’ Tribuzzi), D’Errico (89’ Aprile), D’Ursi; Cernigoi. A disposizione: Dini, Lucano, Golemic, Bove, Gomez, Vitale, Mogos, Kargbo, Abbruzzese, Awua. Allenatore: Zauli

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Biasiol, Scognamiglio, C. Poziello; Iglio (46’ Rondinella), Gladestony, Ceparano (72’ Ghisolfi), Gomez, Oyewale (46’ Sorrentino); Rizzo, Piovaccari (72’ La Monica). A disposizione: Sassi, Siamatas, Berman, Zullo, Poziello R., Felici, Aruta, Ciuferri, De Lucia, De Francesco. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Marcatori: 4’ D’Errico (C), 27’ Cernigoi (C), 56’ Rizzo (G), 58’ Chiricò (C)

Ammoniti: Carraro, Branduani (C)