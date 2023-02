Serie C/Girone C - Il Catanzaro regola la Turris: decide Sounas all'avvio

Visita nella tana della capolista. Per la Turris di Gaetano Fontana, archiviato il ko nel derby casalingo contro il Giugliano, c’è un impegno infrasettimanale proibitivo - almeno sulla carta - da affrontare. La squadra corallina, reduce anche da un finale di calciomercato movimentato, cambia qualcosa rispetto all’ultima uscita stagionale. Fuori Perina, tra i pali ci va Fasolino. In difesa Di Nunzio ritrova la titolarità, spazio ad Acquadro in mediana. Longo preleva Maniero al centro dell’attacco, si rivede altresì Leonetti dall’inizio. Ai ragazzi di Vincenzo Vivarini bastano pochi giri di lancette prima di trovare il vantaggio. Passaggio di Biasci per Situm che calcia da posizione defilata, l’estremo difensore si oppone. Poi ci prova Verna, Fasolino respinge: sulla ribattuta, Sounas insacca. Al 10’ nuovo intervento del portiere campano, questa volta sul destro dalla distanza di Verna. Passano due minuti e Fasolino deve rispondere all’angolo velenoso di Vandeputte. La reazione dei napoletani arriva su un pallone perso dai giallorossi in impostazione: il tentativo di Franco è deviato dalla difesa. La compagine calabrese torna a pungere al 21’ con Situm che, servito da Ghion, trova l’ostacolo Fasolino sulla sua strada. Al 23’ il guardiano ospite neutralizza l’iniziativa di Biasci, poi è Martinelli a non sfruttare il corner di Vandeputte. Alla mezz’ora, Cianci cerca la giocata di tacco su assistenza di Biasci, l’idea non si concretizza. Il Catanzaro crea una nuova occasione con Sounas, ma la frazione iniziale si chiude con la Turris in attacco: il tiro di Leonetti finisce alto. La ripresa si apre con qualche sostituzione per i Corallini che si proiettano in zona offensiva senza riuscire a rendersi pericolosi dalle parti di Fulignati. Al 57’ Sounas allarga per Ghion che, a tu per tu con Fasolino, si fa ipnotizzare. Sulla respinta, il portiere di Fontana risponde all’autore del gol. Al 63’ Miceli è prodigioso sulla linea ed evita il raddoppio a Vandeputte. Al 73’ imbucata di Zampa per Leonetti, il numero 11 controlla e calcia alto da buona posizione. Qualche secondo più tardi, i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizione a Ghion. La Turris ci prova nel finale, ma il Catanzaro si difende con ordine e non rischia: al triplice fischio, i biancorossi vanno ancora ko, questa volta sul campo della capolista.

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Fazio, Brighenti; Situm, Verna, Ghion, Sounas (65’ Brignola), Vandeputte; Biasci (79’ Pontisso), Cianci (65’ Curcio). A disposizione: Sala, Grimaldi, Tentardini, Welbeck, Gatti, Katseris, Cinelli. Allenatore: Vivarini

Turris (4-3-3): Fasolino; Boccia, Miceli, Di Nunzio, Vitiello (71’ Rizzo); Acquadro, Franco (46’ Zampa), Maldonado (71’ Giannone); Guida (46’ Ercolano), Longo (80’ Maniero), Leonetti. A disposizione: Perina, Donini, Haoudi, Maniero, Ruffo. Allenatore: Fontana

Arbitro: Fiero di Pistoia

Marcatori: 6’ Sounas (C)

Ammoniti: Ghion, Fulignati (C), Ercolano, Di Nunzio (T)

Espulso: 74’ Ghion (C) per doppia ammonizione