Serie C/Girone C - Catanzaro all'inglese sulla Juve Stabia: decidono Tentardini e Iemmello

Serie C Girone C

Una partita proibitiva sulla carta, ma la Juve Stabia non vuole passare da sparring partner del Catanzaro. Allo Stadio Ceravolo, la formazione di Leonardo Colucci punta ad essere protagonista con una prova di spessore contro un’avversaria più accreditata sulla carta: i giallorossi, infatti, mirano al vertice della graduatoria.

La prima conclusione verso la porta è di Iemmello che cerca la girata su corner battuto basso da Vandeputte. Al 6’ è lo stesso Vandeputte a calciare, trovando i guantoni sicuri di Russo. Meglio i padroni di casa all’avvio, i ragazzi di Vivarini si affacciano in zona avanzata ancora con un calcio piazzato insidioso. Non mancano, tuttavia, gli errori in fase di impostazione da una parte e dall’altra. Le Vespe, dal canto loro, si schierano bene sul manto verde e concedono pochissimo agli avversari. Al 23’ Biasci ha una buona chance da mattonella invitante: la conclusione a giro non inquadra il bersaglio. Al 28’ è Martinelli a mandare alto con un tiro dalla distanza. Al 34’ Vandeputte scarica un mancino da fuori, Russo controlla senza troppi problemi. Al 40’ Tentardini, dopo un fraseggio con Biasci, sblocca con un sinistro chirurgico che batte Russo. Nel finale, Biasci ci prova da posizione defilata senza infilare lo specchio.

Ad avvio ripresa, Colucci si gioca tre carte dalla panchina: entrano Peluso, Maselli e Pandolfi. Al 50’ sugli sviluppi di un angolo, Martinelli ci prova di testa sul primo palo ma il pallone si spegne fuori. Al 54’ calcio di rigore conquistato dal Catanzaro per fallo su Ghion: dal dischetto si presenta Iemmello che infila Russo, abile a intuire, e sigla il raddoppio. Al 62’ Caldore, ammonito qualche minuto prima, abbatte Iemmello e si becca il secondo giallo: difensore espulso e Juve Stabia in dieci. L’intensità cala drasticamente, la superiorità numerica consente ai padroni di casa di gestire il doppio vantaggio e di concedere pochissimo agli avversari. Al 78’ Martinelli spedisce alto di pochissimo col destro. Il tempo sul cronometro va via, al triplice fischio il Catanzaro raccoglie altri tre punti per la corsa all’obiettivo promozione: si ferma ancora esternamente la Juve Stabia.

Il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Vandeputte, Sounas (79’ Cinelli), Ghion (59’ Pontisso), Verna, Tentardini (70’ Katseris); Biasci (70’ Cianci), Iemmello (79’ Curcio). A disposizione: Sala, Chilà, Fazio, Gatti, Mulé, Bombagi. Allenatore: Vivarini

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Maggioni, Tonucci, Caldore, Dell’Orfanello (46’ Peluso); Altobelli (71’ Carbone), Berardocco (46’ Maselli), Ricci (82’ Guarracino); Scaccabarozzi, Santos, Della Pietra (46’ Pandolfi). A disposizione: Maresca, Barosi, Picardi, Vimercati, Gerbo, Bentivegna, D'Agostino, Silipo, Zigoni. Allenatore: Colucci

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese

Marcatori: 40’ Tentardini (C), 55’ rig. Iemmello (C)

Ammoniti: Tentardini, Martinelli (C), Dell’Orfanello, Russo, Peluso, Caldore, Maselli, Pandolfi (JS)

Espulso: 62’ Caldore (JS) per doppia ammonizione