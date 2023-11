La Turris cade ancora, il Catania esulta al 96': gol vittoria di Bouah nel finale

Serie C Girone C

Beffa Turris allo Stadio Angelo Massimino, il Catania vince al 96’ con una rete di Bouah. La squadra di Bruno Caneo reagisce al primo vantaggio di Curado con la rete di De Felice, poi deve arrendersi alla fiammata dei ragazzi di Cristiano Lucarelli nel finale. Sesta sconfitta consecutiva in campionato per la brigata corallina, in profonda crisi di risultati.

Grande intensità in avvio per i padroni di casa, abili a mettere alle corde la retroguardia avversaria. Dopo una prima disattenzione all’inizio, al 7’ gli ospiti sbagliano ancora in uscita e Di Carmine ci prova con una conclusione di poco larga. I biancorossi cercano di pungere con una serie di corner, ma all’11’ rischiano nuovamente: Bouah va via a Burgio e mette al centro, Marsura impatta ma non trova il bersaglio da buona posizione. Passano cinque minuti e gli etnei costruiscono un’altra occasione con Di Carmine che impegna Fasolino. La Turris tenta di replicare con le giocate di D’Auria e Giannone, tuttavia il dominio è del Catania che alla mezz’ora sfiora il gol con l’attaccante in maglia numero dieci: il tiro al volo si spegne di un soffio sul fondo. È il preludio alla rete che arriva al 39’ con Curado, il suo colpo di testa sugli sviluppi di un angolo sblocca la sfida.

Brivido all’alba della ripresa per i campani con Di Carmine che insacca dopo una respinta di Fasolino sulla botta di Chiricò, il direttore di gara annulla per fuorigioco. L’undici corallino fa registrare la reazione al 49’ con Giannone che serve Scaccabarozzi, il centrocampista calcia da buona mattonella ma non crea difficoltà alla difesa locale. Al 60’ manovra insistita e costruita bene dal Catania, rasoterra di Mazzotta per Di Carmine che, questa volta, manca l’appuntamento con il pallone. Sul versante opposto risponde Burgio dalla distanza, Bethers neutralizza senza problemi. Al 74’ la Turris agguanta il pareggio con un’azione che vede protagonisti i nuovi entrati. Nocerino e Cum fraseggiano, palla a De Felice che trova il guizzo vincente. Il gol galvanizza gli ospiti che fanno tremare gli etnei con uno spunto di Nocerino, fermato dagli avversari al momento della conclusione. Squillo di Pugliese al 92’, poi negli ultimi secondi del match i padroni di casa siglano il 2-1 con Bouah su suggerimento di Chiricò.

Il tabellino

Catania (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta (78’ Castellini); Zammarini (85’ Zanellato), Quaini, Rocca (78’ Deli); Chiricó, Di Carmine (78’ Serao), Marsura (71’ Bocic). A disp.: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, De Luca, Chiarella, Dubickas. All.: Lucarelli

Turris (3-4-3): Fasolino; Esempio, Cocetta, Burgio; Saccani (71’ Cum), Scaccabarozzi, Franco (46’ Pugliese), Contessa; Giannone (71’ Nocerino), Maniero (71’ De Felice), D’Auria (79’ Miceli). A disp.: Iuliano, Pagno, Frascatore, Maestrelli, Onda, D'Alessio, Primicile, Matera, Guida, Pavone. All.: Caneo

Arbitro: Vogliacco di Bari

Marcatori: 39’ Curado (C), 74’ De Felice (T), 96’ Bouah (C)

Ammoniti: Cocetta, Maniero, Serao, Zanellato