Serie C/Girone C - Porte inviolate al Nuovo Romagnoli: Campobasso-Juve Stabia termina 0-0

Alla ricerca di un bottino utile in chiave playoff. La Juve Stabia di Stefano Sottili è attesa dalla trasferta sul rettangolo verde del Campobasso. Le Vespe, intenzionate ad acciuffare la griglia degli spareggi di fine campionato, sono chiamate a una prestazione maiuscola pur di superare l’ostacolo rossoblù.

Il match vive di folate offensive da una parte e dall’altra, ma la partenza è favorevole ai locali con un tiro-cross di Liguori che viene allontanato da Russo. I ritmi non sono alti e il match è equilibrato. Al 17’ ancora Liguori ci prova con una botta dalla distanza: la traiettoria non è precisa e il pallone termina sul fondo. I gialloblè faticano a costruire azioni offensive degne di nota allo Stadio Nuovo Romagnoli. Giocate sporadiche sulla trequarti con Guarracino e compagni, tuttavia Eusepi non riesce ad incidere. Al 35’ Parigi approfitta di un traversone di Liguori e impatta, Russo disinnesca a terra. Quattro giri di cronometro dopo di nuovo l’ex Vibonese è pericoloso di testa. Il primo tempo si chiude con una botta di Davì dalla distanza, Bontà si immola.

Ad avvio ripresa, Altobelli si coordina e Bontà respinge: il pallone arriva a Eusepi che calcia di mancino ma trova il legno. Al 65' destro a giro di Schiavi dal vertice dell'area, Zamarion controlla senza problemi. Il confronto non decolla, la partita è incanalata sull'equilibrio. Al 72' Merkaj addomestica una sventagliata di Pace e cerca la gioia personale: la parabola disegnata è larga. Al 77' Parigi tenta di impensierire Russo dal limite: il pallone è preda del guardiano gialloblè. A otto dal termine, il neo-entrato Evacuo disturba due volte Zamarion: il destro al volo e l'abilità su passaggio di Stoppa si scontrano con i riflessi del portiere. Al triplice fischio è 0-0 al Nuovo Romagnoli tra Campobasso e Juve Stabia.

Il tabellino

Campobasso (3-4-3): Zamarion; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Candellori, Persia (87' Tenkorang); Merkaj, Parigi (87' Emmausso), Liguori (70' Di Francesco). A disposizione: Raccichini, Coco, Vanzan, Ladu, Rossetti, Martino, Giunta, Lombari, Magri. Allenatore: Cudini

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo: Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Altobelli, Davì; Stoppa (88' Della Pietra), Schiavi (70' Scaccabarozzi), Guarracino (55’ Ceccarelli); Eusepi (70' Evacuo). A disposizione: Pozzer, Todisco, Erradi, Cinaglia, Esposito. Allenatore: Sottili

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Ammoniti: Persia, Parigi (C), Donati, Troest (JS)