Serie C, Girone C - C'è Bari-Turris al San Nicola: le parole degli allenatori, le ultime e le curiosità della sfida

14.30 - Bruno Caneo dovrà fare a meno di Lame, Nunziante, D'Oriano e Ghislandi. Quest'ultimo salterà la trasferta di Bari perché impegnato con la Nazionale Under 20. Sono 23 i calciatori convocati:

Portieri - Abagnale, Colantuono, Perina;

Abagnale, Colantuono, Perina; Difensori - Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni;

Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni; Centrocampisti - Bordo, Finardi, Franco, Giofrè, Iglio, Palmucci, Tascone;

Bordo, Finardi, Franco, Giofrè, Iglio, Palmucci, Tascone; Attaccanti - Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

13.00 - Sono 23 gli effettivi a disposizione per i pugliesi in vista della sfida con la Turris. Non ci sarà Bianco, out anche Di Gennaro per un problema fisico. Recupera pienamente Lollo dopo i fastidi delle ultime settimane:

Portieri - Frattali, Polverino, Plitko;

Frattali, Polverino, Plitko; Difensori - Gigliotti, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Belli, Pucino, Terranova, Ricci;

Gigliotti, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Belli, Pucino, Terranova, Ricci; Centrocampist - Maita, D'Errico, Lollo, Scavone, Mallamo;

Maita, D'Errico, Lollo, Scavone, Mallamo; Attaccanti - Antenucci, Simeri, Botta, Cheddira, Citro, Marras, Paponi.

11.00 - Il tecnico del Bari, Michele Mignani, in conferenza stampa alla vigilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni di presentazione del match: "Con la Turris sarà più difficile, i numeri difficilmente mentono. Nelle ultime partite hanno fatto tre vittorie consecutive e segnato tanti gol. Vediamo quali saranno le condizioni climatiche, oggi e domani è prevista pioggia e il terreno potrebbe essere diverso ma ci siamo preparati nella maniera giusta. Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo facendo. Giocheranno a viso aperto, hanno il vantaggio di non avere nulla da perdere. Fuga? È ancora presto, ci sono ancora troppe partite. Singoli avversari? Conosco Leonetti, lo scorso anno era nel mio girone e ha fatto tanti gol. Giannone si conosce, gioca da tanto. Tascone ha ottime capacità di inserimento. Sono bravi a sfruttare l'ampiezza, hanno un'idea di calcio. Antenucci? Non è semplice per un allenatore quando ha un parco giocatori di grande qualità, bisogna fare delle scelte che penalizzano qualcuno. A volte è stato penalizzato Simeri, altre Marras. Ci sono anche Citro e Paponi. A volte si ragiona in base allo stato psico-fisico, altre in base all'avversario. Stanno tutti bene, sono tutti pronti a dare il loro contributo".

L'ottava giornata del campionato di Serie C riserva un programma interessante per quanto concerne il Girone C. Agenda fitta di impegni, spicca il confronto del San Nicola tra il Bari di Michele Mignani e la Turris di Bruno Caneo. Corallini in un momento di forma importante e reduci da tre vittorie consecutive, due in trasferta sui campi di Vibonese e Catania. Galletti imbattuti, capolisti solitari del gruppo e con grandi ambizioni stagionali.