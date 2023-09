Notte amara per il Giugliano, il Picerno domina al Curcio e fa poker. Altro passo falso in trasferta per i tigrotti

Serie C Girone C

Seconda sconfitta stagionale per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Ancora un passo falso in trasferta, allo stadio Donato Curcio domina il Picerno che si assicura la vittoria con il risultato di 4-0. Pochissimi cambi per i tigrotti rispetto alla gara pareggiata contro la Juve Stabia. Rondinella resta a destra, a sinistra c’è Yabre e non Oyewale per sostituire lo squalificato Di Dio. Vogiatzis da interno di centrocampo, in mediana ci sono altresì Berardocco e Gladestony. Il mister non modifica difesa e attacco, entrambi i reparti confermati.

Avvio da dimenticare per i gialloblu che vanno subito sotto nel punteggio. Guerra al 2’ raccoglie una respinta della difesa e con il sinistro porta in vantaggio i rossoblu. Momento del match dalla parte dei padroni di casa, al 5’ Graziani converge e impegna Russo. Poi è Albadoro a rendersi pericoloso su invito di Pagliai. Al quarto d’ora altra giocata del Picerno, questa volta con Diop che punta Scognamiglio e sporca i guantoni di Russo. Soltanto al 17’ i ragazzi di Di Napoli si fanno vedere in attacco con una punizione di Berardocco, il centrocampista sfiora il bersaglio difeso da Summa. Dopo una fase di ripresa, il Giugliano fatica di nuovo ad uscire dalla pressione dell’undici locale. Le occasioni tuttavia latitano, bisogna attendere il 42’ per una ghiotta chance per Albadoro: l’attaccante riceve da Pagliai, abile a liberarsi di due avversari, ma spreca la palla del raddoppio.

Come accaduto nella frazione iniziale, anche l’inizio della ripresa è negativo per i campani che incassano due marcature degli avversari in rapida successione. Al 49’ Ceccarelli scappa sulla destra e pennella al centro, Diop anticipa tutti e fa 2-0. Trascorrono quattro minuti, De Cristofaro innesca Albadoro che controlla e con il sinistro trafigge Russo per il tris. I gialloblu si spengono e rischiano ulteriormente al 62’, quando Diop va vicino al poker e alla sua seconda realizzazione di giornata. Totale gestione per il Picerno nella seconda parte di match, per il Giugliano è una serata da archiviare quanto prima. Non si registrano manovre importanti costruite dal gruppo di Di Napoli, è addirittura Murano ad andare a caccia della gioia personale: il 4-0 si concretizza al 94’ su assist di Santarcangelo. Si chiude così la sfida del Curcio.

Il tabellino

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai (76’ Vitali), Allegretto, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo (57’ De Ciancio); Ceccarelli (57’ Ciko), Albadoro (67’ Santarcangelo), Graziani; Diop (68’ Murano). A disp.: Esposito E., Merelli, Piterrasi, Gilli, Esposito A., Novella, Savarese. All.: Longo

Giugliano (3-5-2): Russo; Berman (46’ Oviszach), Scognamiglio, Caldore; Rondinella (72’ De Francesco), Gladestony, Berardocco (73’ Labriola), Vogiatzis (61’ De Sena), Yabre; Bernardotto, Salvemini (46’ Sorrentino). A disp.: Nocciolini, Baldi, Manrrique, Oyewale, Zullo, Virgilio, Aruta, Ciuferri, Grasso, Stabile. All.: Di Napoli

Arbitro: Domenico Leone di Barletta

Marcatori: 2’ Guerra (P), 49’ Diop (P), 53’ Albadoro (P), 90’+4 Murano (P)

Ammoniti: Diop (P), Berman, Yabre, De Francesco, Sorrentino, Caldore (G)