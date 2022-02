Serie C/Girone C - Battuta d'arresto per la Juve Stabia: l'Avellino si prende il derby con uno strepitoso Maniero

Recupero della ventunesima giornata del Girone C di Serie C. Il turno infrasettimanale propone il derby tra Avellino e Juve Stabia allo Stadio Partenio-Lombardi. I biancoverdi di Piero Braglia vanno a caccia di un risultato utile per agganciare il Monopoli in seconda posizione, i gialloblè puntano a un bottino chiave per il traguardo playoff.

Il primo affondo della partita è di Silvestri, il difensore ci prova dopo uno schema da punizione ma trova l'opposizione di Dini che risponde presente. Al 7' Schiavi riceve e scarica per Guarracino, il trequartista calcia dal limite: Forte, con l'aiuto di Dossena, salva il risultato. Al 18' Rizzo macina gioco sulla corsia destra e scodella al centro, Maniero si coordina in acrobazia e batte Dini con una perla fantastica. La reazione delle Vespe è immediata con Guarracino che cerca Evacuo in area di rigore: l'estremo difensore di casa anticipa l'intervento dell'attaccante. Al 27' Forte sbaglia il tempo dell'uscita, Schiavi con un tocco non fortunato non riesce ad indirizzare in rete. Al 33' la Juve Stabia pareggia i conti con una sinistro preciso di Altobelli che vale l'1-1. Succede poco o nulla nelle battute conclusive, l'Avellino è costretto alla sostituzione in avanti per l'infortunio di Murano: entra Micovschi.

La ripresa si inaugura con un tiro-cross insidioso di Schiavi, Forte è obbligato a rifugiarsi in corner. Al 50' ancora Maniero porta in vantaggio gli irpini: il centravanti approfitta di una conclusione di Tito, parte sul filo del fuorigioco e infila Dini per il 2-1. Al 66' il subentrato Ceccarelli si mette in evidenza con un mancino largo. Due giri di cronometro dopo, Schiavi tenta di emulare Maniero: la traiettoria termina poco distante dal bersaglio grosso. Al 73' Micovschi in ripartenza conclude verso la porta, Dini devia in angolo. Pochi secondi dopo, Tito appoggia per Aloi che apre l'interno e batte il portiere ospite per la terza marcatura dei biancoverdi. A dieci dal termine Dossena sfiora il poker con un colpo di testa. Nelle schermaglie finali, i ragazzi di Braglia spingono per la quarta rete ma il punteggio non cambia ulteriormente: al triplice fischio vince l'Avellino, mentre per la Juve Stabia arriva una battuta d'arresto.

Il tabellino

Avellino (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo (62' Ciancio), Carriero (71' Matera), Aloi, Tito; Kanoute, Maniero (70' Kragl), Murano (43' Micovschi). A disposizione: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Chiti, Mastalli, De Francesco. Allenatore: Domenico De Simone (Braglia squalificato)

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Donati, Caldore, Troest, Panico (46' Dell'Orfanello); Altobelli, Davì; Della Pietra (65' Ceccarelli), Schiavi (78' Bentivegna), Guarracino (65' Stoppa); Evacuo (64' Eusepi). A disposizione: Russo, Peluso, Scaccabarozzi, De Silvestro, Erradi, Cinaglia, Esposito. Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Daniele Rutella di Enna

Marcatori: 18' Maniero (A), 33' Altobelli (JS), 50' Maniero (A), 74' Aloi (A)

Ammoniti: Murano, Maniero, Ciancio (A), Davì, Evacuo (JS)