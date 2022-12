Serie C/Girone C - La Juve Stabia si ferma al Monterisi: 4-2 per l'Audace Cerignola nel posticipo

Ultima giornata del girone d’andata, posticipo del diciannovesimo turno: allo Stadio Monterisi va in scena il confronto tra l’Audace Cerignola e la Juve Stabia. La squadra di Leonardo Colucci punta ad un altro risultato positivo per blindare la quarta posizione, i pugliesi hanno intenzione di agganciare il gruppo a quota 27 lunghezze.

Avvio di personalità per le Vespe che provano a farsi vedere dalle parti di Saracco, ma alla prima occasione utile sono i padroni di casa a sbloccare la sfida. Al 13’ Malcore resiste ai tentativi di disturbo degli avversari, controlla e insacca col destro. Si scaldano gli animi, da segnalare l’espulsione di Maselli direttamente dalla panchina. Al 17’ D’Andrea non impatta nel migliore dei modi con la testa, tocca poi a Sainz Maza impegnare Barosi. Al 21’ Pandolfi ci prova, ma la sfera si alza e termina sul fondo. Dopo una fase di pochissime emozioni, passata la mezz’ora i campani sfiorano il pareggio. Punizione perfetta di Scaccabarozzi, soltanto la traversa nega la gioia al centrocampista. Il primo tempo si chiude con un provvidenziale Barosi su Russo, sul prosieguo D’Andrea spreca. All’intervallo, l’Audace Cerignola resta avanti nel parziale: la Juve Stabia è costretta ad inseguire. La ripresa si apre con un buon suggerimento di Silipo per Pandolfi, l’attaccante non riesce a rendersi pericoloso. Al 52’ la difesa di casa si oppone al destro del numero 7, risponde Achik con un tiro che Barosi respinge. Al 59’ Mignanelli inventa, Ricci colpisce ma Saracco, con l’aiuto del palo, si salva. Sul ribaltamento di fronte, Achik gestisce la ripartenza e serve a Sainz-Maza il pallone del raddoppio. Al 64’ altro legno delle Vespe con Berardocco, i pugliesi approfittano del contropiede e chiudono i conti con D’Andrea che cala il tris. Al 68’ Zigoni, su assistenza di Mignanelli, accorcia e riapre la contesa. Al 79’ il subentrato Santos si mette in mostra con una rovesciata che fulmina il portiere e vale il 3-2. La Juve Stabia, nelle battute conclusive, preme alla ricerca di un clamoroso pari: all’82’ Zigoni non riesce a raccogliere un cross e al 90’ Santos indirizza tra i guantoni di Saracco. Nel recupero, l’Audace Cerignola mette in ghiaccio la vittoria col poker di Achik. Va in archivio, col punteggio di 4-2, la sfida del Monterisi.

Il tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Coccia, Ligi, Capomaggio; Achik, Tascone (83’ D’Ausilio), Langella, Sainz-Maza (71’ Ruggiero), Russo; Malcore, D’Andrea (83’ Gonnelli). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Neglia, Botta, Basile, Giofrè, Signorile. Allenatore: Pazienza

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (78’ Gerbo), Altobelli, Caldore (91’ Della Pietra), Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco (66’ Santos), Ricci; Silipo (66’ D’Agostino), Zigoni, Pandolfi. A disposizione: Russo, Maresca, Dell'Orfanello, Carbone, Maselli, Cinaglia, Guarracino, Picardi, Vimercati, Peluso. Allenatore: Colucci

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio

Marcatori: 13’ Malcore (AC), 60’ Sainz-Maza (AC), 64’ D’Andrea (JS), 68’ Zigoni (JS), 79’ Santos (JS), 92’ Achik (AC)

Ammoniti: Ligi, Achik (AC), Mignanelli, Scaccabarozzi (JS)

Espulsi: Maselli (JS) dalla panchina