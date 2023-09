Audace Cerignola e Juve Stabia non si fanno male, 0-0 al Monterisi. Vespe sempre in vetta

Quinto risultato utile consecutivo, secondo pareggio di fila in esterna. La Juve Stabia di Guido Pagliuca raccoglie un punto in trasferta allo stadio Monterisi e resta in vetta, il confronto con l’Audace Cerignola va in archivio con il punteggio di 0-0. Nessun dubbio in difesa per le vespe, a centrocampo Gerbo vince il ballottaggio con Erradi. In campo anche Romeo, in attacco ci sono ancora Piovanello e Candellone.

Il primo sussulto della partita è per gli ospiti. Al 5’ proprio Piovanello mette al centro, Romeo cerca la deviazione vincente ma il pallone termina fuori. Passano pochissimi minuti e ancora il numero 7 spaventa la retroguardia ofantina con una girata che chiama in causa Krapikas. Al 10’ è il 99 di Pagliuca ad impegnare l’estremo difensore locale. Il team di Castellammare comanda il ritmo in avvio, l’undici di Tisci non riesce a proporsi dalle parti di Thiam. Al 21’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci provano Baldi e Romeo, ma quest’ultimo manda oltre la traversa. Alla mezz’ora chance interessante per la Juve Stabia con Leone che innesca Candellone, l’attaccante spedisce sul fondo. Soltanto nel finale di primo tempo, l’Audace Cerignola si fa vedere in zona Thiam con una botta di Malcore dopo un passaggio di D’Andrea, l’estremo difensore va giù e para. Primo tempo equilibrato e senza reti. In avvio di ripresa, meglio i pugliesi che gestiscono il possesso e provano a stanare i campani. Le vespe attendono il momento giusto per riconquistare la palla e ripartire. Al 63’ traversone insidioso di Capomaggio, i compagni mancano l’appuntamento con la deviazione. Trascorrono tre giri di lancette e D’Andrea, su un cross di Tentardini, non trova il tempo per l’impatto. Poi al 68’ è lo stesso Capomaggio ad aggiungersi alla lista delle pochissime occasioni della seconda frazione, il play di Tisci non inquadra. L’incontro non regala ulteriore emozioni, al triplice fischio è 0-0 al Monterisi.