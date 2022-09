Serie C/Girone C - Beffa Giugliano, l'Audace Cerignola vince in extremis: Malcore in rete al 93'

Successo al debutto contro la Viterbese, c'è l'occasione di ripetersi e confermarsi. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, archiviata una settimana di lavoro, affronta l'Audace Cerignola in trasferta. Sfida tra neopromosse allo Stadio Domenico Monterisi, protagoniste lo scorso anno in Serie D.

Pugliesi subito arrembanti all'avvio con i campani che tengono il campo e cercano di non concedere spazi. Al 4' Achik ha una buona opportunità, ma Sassi risponde presente. Nella zona centrale della frazione non accade praticamente nulla, alla mezz'ora rispondono i gialloblù con un'incornata di Salvemini che impegna Saracco. I ragazzi di Di Napoli cercano di acquisire fiducia e mettersi ancora in evidenza, ma mancano varchi nei quali incunearsi e colpire. All'intervallo persiste la parità e la noia vince sullo spettacolo tra le due neopromosse del Girone C. Ad avvio ripresa, Ligi chiama ancora in causa l'estremo difensore dei Tigrotti. Al 54' Caccia spedisce a lato sugli sviluppi di un angolo. Entrambi gli allenatori si giocano le sostituzioni, al 72' i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Negli che costringe Sassi alla parata in due tempi. Simile destino per il tiro di Achik a dieci giri di lancette dal termine. Nel recupero, però, cambia il risultato: Malcore, servito da Langella, calcia di prima e gonfia la rete. Esplode il Monterisi, per il Giugliano si materializza il primo ko.

Il tabellino

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Coccia, Allegrini, Ligi, Giofrè; Tascone, Capomaggio (71' Bianco), Langella; Neglia (81' D’Ausilio), D’Andrea (67' Malcore), Achik (81' Vitali). A disposizione: Trezza, Fares, Olivera, Inguscio, Malcore, Botta, Sainz-Maza, Gonnelli, Mancarella, Farucci. Allenatore: Pazienza.

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo (46' Rizzo), Poziello C.; Rondinella (65' Iglio), Lucas (81' Ghisolfi), De Rosa, Gladestony, D’Alessio; Piovaccari (86' Pozziello R.), Salvemini (65' Nocciolini). A disposizione: Viscovo, Berman, Ceparano, Oyewale, Belardo, Scangatta, De Lucia, Gomez, Di Dio, Kyeremateng. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Calzavara di Varese

Marcatore: 93' Malcore (AC)

Ammoniti: Neglia, Capomaggio (AC), Salvemini, Nocciolini, Rizzo (G)