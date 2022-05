Serie C - Il cinismo del Foggia e la sfortuna oscurano la Turris: 2-0 rossonero allo Zaccheria, Corallini fuori dai playoff

Appuntamento con la storia. La Turris, dopo aver centrato la qualificazione ai playoff di Lega Pro, affronta l'ostacolo Foggia allo Stadio Zaccheria. I ragazzi di Bruno Caneo, orfani del condottiero squalificato dal Giudice Sportivo, sfideranno la brigata di Zdenek Zeman nel fortino pugliese. Poco prima del fischio d'inizio, i Corallini perdono un elemento fondamentale dello scacchiere: bomber Santaniello, in una stagione macchiata soltanto dagli infortuni, salta l'incontro a causa di un problema dell'ultimo minuto.

La cronaca si apre con una grande opportunità per i campani. Longo sfrutta una disattenzione della retroguardia, entra in area e calcia da posizione defilata: la sfera sbatte sulla parte esterna del palo. Passano pochi secondi e al 5' Bordo carica la conclusione dalla distanza, ma Dalmasso risponde presente. I ritmi sono alti, l'intensità non regala un momento di tranquillità. I Satanelli si vedono in zona offensiva solo dopo il quarto d'ora con una botta dalla distanza di Ferrante che termina di poco a lato. Al 23' Leonetti si guadagna una punizione dal limite dell'area, sul punto di battuta va Tascone: la parabola supera la barriera, ma finisce alta sopra la traversa. Al 35' un mancino di Longo dai venti metri è smanacciato da Dalmasso. L'estremo difensore è provvidenziale anche sull'angolo successivo con una respinta su Tascone. Sul capovolgimento di fronte, Ferrante stacca in area su un traversone dalla sinistra: impatto non perfetto e pallone sul fondo. Al 38' Merola incorna su assistenza di Rizzo, ma non trova lo specchio. Al 43' botta di Petermann da lontano, Perina blocca senza problemi. Nel recupero del primo tempo, Giannone sventaglia per Leonetti che controlla e libera il destro: il legno nega la gioia all'attaccante.

Ad avvio ripresa non ci sono cambi, le formazioni rientrano dall'intervallo con gli stessi interpreti in campo. I Corallini provano a sbloccare il risultato con una giocata di Loreto, mentre i rossoneri replicano con un tentativo di Curcio. Al 56' Perina neutralizza il colpo di testa di Ferrante, al 57' il tiro di Petermann si spegne sui cartelloni pubblicitari. Al 61' Di Pasquale si avventa su un suggerimento dalla fascia, anticipa Perina e insacca: il direttore di gara Monaldi di Macerata annulla per posizione di fuorigioco. Al 68' si accende l'asse dei subentrati con Garofalo che pennella sul secondo palo per Di Grazia: il numero 28 spedisce fuori di testa. Sul fronte opposto Ghislandi è troppo altruista e non prova la conclusione in piena area di rigore, il servizio per Giannone fa sfumare l'occasione. Al 76' verticalizzazione per Curcio che mette al centro per Di Grazia: il calciatore sfugge a Ghislandi e insacca a porta vuota per il vantaggio. Sfuriata immediata dei campani con una rovesciata di Leonetti, è miracoloso Dalmasso nell'intervento. All'86' bolide di Petermann che risulta abbondantemente largo. Nel finale, Curcio approfitta di una respinta di Perina su destro di Garofalo e infila il 2-0 a porta sguarnita. Termina l'avventura della Turris nei playoff, il Foggia accede alla fase successiva.

Il tabellino

Foggia (4-3-3): Dalmasso, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, Rocca (67' Garofalo), Petermann (90' Rizzo Pinna), Di Paolantonio, Merola (87' Girasole), Ferrante (67' Di Grazia), Curcio. A disposizione: Alastra, Martino, Nicolao, Maselli, Vitali, Turchetta, Tuzzo. Allenatore: Zeman

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Esempio, Varutti, Ghislandi (80' Nunziante), Bordo (63' Finardi), Tascone, Loreto (63' Pavone), Giannone (80' Nocerino), Longo, Leonetti (90' D'Oriano). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Zanoni, Rosolino, Iglio. Allenatore: Salvatore (Caneo squalificato)

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata

Marcatori: 76' Di Grazia (F), 88' Curcio (F)

Ammoniti: Sciacca, Garattoni, Curcio, Di Pasquale (F), Tascone (T)