Juve Stabia sconfitta allo Zaccheria, il Foggia ribalta la capolista: ora il Benevento è a -6

La Juve Stabia si ferma in trasferta. Dopo quattro vittorie consecutive, la squadra di Guido Pagliuca si arrende al Foggia. Non basta la rete di Leone alle vespe, rimontate da Riccardi ed Ercolani. Una sconfitta che vede ora il Benevento a -6, quando mancano sei giornate alla fine del campionato.

Alla prima occasione della partita, la capolista passa in vantaggio. Candellone pennella per Adorante che colpisce debolmente, la difesa allontana sui piedi di Leone che controlla e fulmina Perina al 4’. I padroni di casa reagiscono e si rendono pericolosi con una sponda di Tonin verso Gagliano, Bachini salva i suoi. Il pareggio però arriva pochi secondi dopo: sugli sviluppi di un angolo battuto da Millico, Riccardi impatta di testa e fa 1-1. Al 19’ Gagliano si libera dalla marcatura e calcia, la sfera termina distante dalla porta difesa da Thiam. Dopo un avvio ad alta intensità, le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per riportarsi in zona offensiva. Alla mezz’ora Mosti fa partire un mancino che Perina disinnesca. Al 38’ Adorante si coordina per la rovesciata ma trova la respinta del portiere, sulla ribattuta Candellone manca il bersaglio.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, la difesa del Foggia si fa sorprendere da un lancio di Mignanelli al 48’: Adorante anticipa Perina con un pallonetto, ma la mira non è precisa. Al 57’ Thiam rischia in uscita sul pallone lungo di Odjer, il portiere - scavalcato in un primo momento - riesce a recuperare e toglierlo dalla potenziale disponibilità di Gagliano. Passano cinque minuti e Mignanelli pesca Adorante sul secondo palo: l’ex Triestina appoggia per Candellone, la botta al volo si spegne all’esterno del rettangolo verde. Al 72’ i satanelli ribaltano il risultato: punizione di Millico alla ricerca di Tenkorang che fa da sponda per Ercolani. Il numero 15 impatta di testa e insacca, Thiam non impeccabile. Al 77’ mancino di Mignanelli da palla inattiva, Perina si allunga e salva i rossoneri. La Juve Stabia va a caccia del colpo del pareggio, il Foggia si difende con ordine: 2-1 è il risultato al triplice fischio.

Il tabellino

Foggia (3-4-3): Perina; Papazov, Ercolani (89’ Martini), Silvestro; Riccardi, Odjer, Tascone (74’ Schenetti), Vezzoni; Tonin (74’ Tenkorang), Gagliano (89’ Rolando), Millico (89’ Rizzo). A disp.: De Simone, Nobile, Castaldi, Antonacci, Manneh, Brancato, Embalo. All.: Mirko Cudini

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni (86’ Piovanello), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo (78’ Meli); Mosti (63’ Piscopo); Candellone, Adorante. A disp.: Esposito, La Rosa, Pierobon, Baldi, Guarracino, Garau, Folino, Gerbo, D’Amore, Erradi, Marranzino, Stanga. All.: Nazzareno Tarantino (Guido Pagliuca squalificato)

Arbitro Matteo Centi

Marcatori: 4’ Leone (JS), 10’ Riccardi (F), 72’ Ercolani (F)

Ammoniti: Mosti (JS), Tarantino dalla panchina (JS), Riccardi (F), Odjer (F), Vezzoni (F)