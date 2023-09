Il Giugliano è atteso a Foggia, banco di prova allo Zaccheria: le probabili formazioni e dove guardare la partita

Serie C Girone C

Una vittoria di misura al debutto stagionale, in un derby sofferto ma comunque conquistato. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli torna in campo dieci giorni dopo e affronta un nuovo ostacolo sul suo percorso. Per la squadra gialloblù, accantonato il successo contro il Sorrento con la firma di Nocciolini, c’è la prima partita distante dalla Campania. Questa sera, nel posticipo della seconda giornata del Girone C di Serie C, è in programma la sfida, a porte chiuse, allo stadio Zaccheria contro il Foggia.

Il tecnico dei Tigrotti, che non ha vissuto giorni semplici per un lutto in famiglia, ha rilasciato le dichiarazioni in conferenza stampa a poche ore dal fischio d’inizio: “Volevo ringraziare, a nome della mia famiglia, la società, la squadra e i tifosi per la vicinanza in un momento difficile. La volontà di mio padre era quella di vedermi soddisfatto. Andiamo avanti, il nostro cammino continua. Vantaggio di giocare a porte chiuse? Forse soltanto a livello emotivo, ma ci sarebbero stati anche i nostri tifosi perché noi non siamo mai soli. Non ci sono vantaggi, la partita va giocata sul campo. Affrontiamo una grande squadra, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, andremo lì con determinazione. Indisponibili? Abbiamo calciatori in fase di ripresa come Zullo, Salvemini, Giorgione e Berman. Le condizioni di questi ragazzi, insieme a Bernardotto, Berardocco e De Sena, sicuramente non possono essere uguali a quelle dei calciatori che hanno iniziato il ritiro il 18 luglio. Sto apprezzando molto la loro disponibilità e la loro voglia di arrivare il prima possibile ad un buon stato di forma. Di Dio? Può giocare in qualsiasi categoria, tutto dipende dal suo stato mentale. Mi aspetto molto da lui ed è importante per noi”.

Per i rossoneri di Mirko Cudini è stato un esordio in campionato da dimenticare, la sconfitta contro il Taranto ha inaugurato l’annata nel peggiore dei modi. C’è voglia di riscatto tra le fila pugliesi, con il calciatore Andrea Schenetti che è stato chiaro: “Sarà una partita difficile. Il Giugliano ha cambiato poco e arriva da una vittoria, secondo me verrà qui a fare una partita un po’ sporca. Sicuramente sarà un match sulla falsariga di quello di Taranto, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno per cercare di portare a casa i tre punti. Campionato? Ci sono tre-quattro squadre che hanno qualcosa in più delle altre. Il girone C è sempre complicato ed equilibrato. Al momento non vedo un Catanzaro dell’anno scorso, ma più equilibrio”.

Gruppo quasi al completo per Cudini che dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Dalmasso tra i pali e la coppia Carillo-Marzupio in difesa. Salines e Ricci sulle corsie, mentre Martini, Marino e Di Noia puntano alla titolarità a centrocampo. Schenetti e Peralta a supporto di Embalo, Beretta e Garattoni tornano a disposizione ma dovrebbero partire dalla panchina. Poche notizie sull’undici di partenza di mister Di Napoli che, d’altra parte, non è intenzionato a stravolgere l’undici di riferimento. Classica difesa a tre con Menna, Scognamiglio e Caldore davanti a Baldi. Rondinella e Oyewale sulle fasce, scalpita però Oviszach. Labriola, Berardocco e Gladestony verso una maglia dal primo minuto. Riflettori anche su Di Dio che potrebbe vincere un ballottaggio e prendersi la scena allo Zaccheria. Salvemini recupera, ma la coppia d’attacco dovrebbe essere composta ancora dal match winner del derby Nocciolini e da Sorrentino.

A dirigere la partita sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Michele Piatti di Como. Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Totaro di Lecce. La partita Foggia-Giugliano, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport in diretta tv al canale 252. In streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.