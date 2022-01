Serie C Femminile/Girone C - L'Indipendent passeggia sull'Eugenio Coscarello Castrolibero: 8-0 per le Pantere

Tredicesima giornata del Girone C di Serie C Femminile. Il programma odierno riserva l'incontro al Complesso Sportivo Kennedy tra l'Independent e l'Eugenio Coscarello Castrolibero. La formazione partenopea è reduce da un finale di 2021 altalenante e l'appuntamento casalingo rappresenta una buona opportunità in chiave salvezza. Le ospiti, ultime in classifica, arrivano in Campania con l'obiettivo di far bene. Eppure, il match è un monologo da parte delle Pantere che travolgono letteralmente le calabresi con un passivo pesante. Termina 8-0 il testa a testa in ottica salvezza, un dominio totale per le padrone di casa contro le azzurre. Un poker per tempo, sugli scudi c'è sicuramente Tagliaferri autrice di una doppietta. Borrelli, D'Errico, Musella, Tozzi, Iorio e Galluccio: sagra del gol al Kennedy, (quasi) tutte partecipano alla gioia interna. Tre punti pesantissimi per l'Independent che sale a quota 14 punti in graduatoria e si distanzia temporaneamente dalla zona playout. L'Eugenio Coscarello Castrolibero resta in ultima posizione e mantengono l'etichetta di fanalino di coda: servirà una svolta per provare ad abbandonare la fascia retrocessione.