Serie C Femminile/Girone C - Il derby va alla Vis Mediterranea: Independent ko al Kennedy

Serie C femminile Girone C

Ventitreesima giornata del Girone C di Serie C Femminile, al Complesso Sportivo Kennedy va in scena il derby tra l'Independent e la Vis Mediterranea Soccer. La compagine partenopea, reduce dal pareggio spettacolare sul campo del Match Point Matera, cerca le tre lunghezze nel fortino amico. Sul suolo napoletano approda la brigata salernitana, decisa a riscattare il pesante ko interno rimediato con l'Apulia Trani. I novanta minuti del Kennedy premiano la truppa ospite che si impone con un netto tris e blinda la porta: il risultato finale è 0-3. La protagonista di giornata è Rossella Cuomo, autrice di una tripletta. Le gialloblù, col successo ottenuto in trasferta, si riportano nella parte centrale della classifica e in una situazione tranquilla. Le Pantere restano a sei punti di distacco dalla zona calda, i prossimi impegni serviranno per archiviare la pratica salvezza.