Serie C Femminile/Girone C - La Vis Mediterranea si prende il derby: Olivieri stende l'Independent

Sconfitta in casa per l'Independent nel derby campano con la Vis Mediterranea, a deciderlo è Olivieri in appena tre minuti con una doppietta ad avvio ripresa. La partita è per larghi tratti equilibrata con Russo che ci prova di testa al 22' e con Esposito che si mette in evidenza con una conclusione da fuori area. Le ospiti si portano avanti con un guizzo di Cuomo. Nel corso del secondo tempo, Olivieri al 47' scappa sul filo del fuorigioco e batte la retroguardia napoletana in velocità. Passano tre giri di cronometro e al Complesso Kennedy arriva anche il raddoppio della stessa Olivieri, abile a sfruttare l'errore di posizionamento delle Pantere. La squadra di aielli prova la reazione con le subentranti Volpe e Parretta, ma le giocate sono imprecise. Nel finale proteste per le padrone di casa per un possibile penalty, ma al triplice fischio è 0-2 per la compagine ospite. La Vis Mediterranea si prende il derby campano e sale a 21 punti in classifica. L'Independent si ferma e resta a 16 lunghezze.