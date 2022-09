Serie C Femminile /Girone C - L'Independent sfiora la vittoria: pari Trastevere nel finale

Seconda chiamata in campionato, prima tra le mura del Complesso Sportivo Kennedy per l'Independent. La squadra napoletana, dopo il pareggio sul campo del Grifone Gialloverde al debutto, affronta il Trastevere. Le ragazze allenate da Elio Aielli pareggiano 2-2 anche nel confronto interno, ma non mancano le occasioni per vincere meritatamente. Pantere in pressione all'avvio: Esposito prima ci prova dalla lunga distanza, poi al 12' impegna Dilettuso con una punizione insidiosa deviata in calcio d'angolo. Sono però le ospiti a sbloccare la sfida al 35' con Boldrini, che è abile a sfruttare l'unica vera occasione creata. Nella ripresa, le padrone di casa pareggiano subito i conti. Al 48' Galluccio trova l'1-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo: battuta di Esposito e stacco perfetto che si stampa sul palo, la centravanti però è più lesta di tutti e ribadisce in rete. Al 66' episodio dubbio per trattenuta su Esposito in area, ma l'arbitro lascia correre. Cinque minuti dopo è D'Errico, subentrata nella ripresa, a sfiorare la rete su punizione. Sale poi in cattedra Dilettuso, che tra il 71' e il 72' compie due grandi interventi su Esposito e Galluccio. Il forcing Independent viene premiato al 95': Esposito inventa per Volpe che serve l'assist perfetto per Galluccio. Allo scadere, il Trastevere riesce a procurarsi un calcio di rigore: dal dischetto va Fiorini che fissa il 2-2 definitivo.