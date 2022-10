Serie C Femminile/Girone C - Independent nella zona alta di classifica: 3-1 al Sant'Agata Academy

Serie C femminile Girone C

Il successo contro la Salernitana nel turno infrasettimanale ha dato maggiore consapevolezza, l'Independent si afferma anche nella sfida interna col Sant'Agata Academy e vola a quota otto punti in classifica. Successo sofferto per le Pantere che si confermano la rivelazione di questa prima parte di campionato.

La partita non comincia bene per le ragazze di Elio Aielli, punite al 7' da un inserimento di Cammarata che di sinistro batte l'incolpevole Boccia. Sale l'intensità, Volpe, Tagliaferri e Galluccio creano pericoli ma il pareggio non arriva. Poi, al 44', l'episodio che svolta la gara: disimpegno sbagliato del portiere, che rinvia addosso a Volpe e l'attaccante realizza così il rocambolesco 1-1. Nella ripresa, le padrone di casa hanno un approccio molto più aggressivo e dopo due giri di lancette Russo fa esplodere le gradinate sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Academy reagisce e centra la traversa qualche minuto più tardi, ma è ancora l'Independent a sfiorare il gol con maggiore frequenza. Il 3-1 arriva solo all'86' grazie a una bella azione sull'asse Bottone-Volpe: assist della numero 10 e taglio della collega alle spalle della difesa, portiere saltato e tap-in facile per il 3-1 che chiude le ostilità. Nel finale arriva qualche ulteriore occasione da ambo le parti, ma la sfida si chiude senza altre variazioni di risultato.