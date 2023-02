Serie C Femminile/Girone C - L'Independent travolge la Salernitana nel derby campano

Diciottesima giornata del Girone C di Serie C Femminile, l’Independent torna a vincere in casa dopo gli ultimi risultati negativi. Al Complesso Sportivo Kennedy, la formazione di Elio Aielli travolge la Salernitana nel derby campano e si rilancia in classifica. Partita molto equilibrata nelle prime fasi, fino alla mezz’ora non si registrano grandi opportunità. Poi al 32’ la punizione di Esposito beffa Fusco e spiana la strada alla goleada delle Pantere che si scatenano nella ripresa. Borrelli sigla una doppietta nel primo quarto d’ora e fissa il parziale sul 3-0. Le granata restano in dieci e ci Tagliaferri a chiudere i conti. Il 5-0 arriva dopo numerose occasioni creare dalle partenopee: sull’ultimo episodio del match, c’è la firma di D’Errico. Un successo ottenuto con ampio margine e merito dall'Independent, che può pensare con rinnovata tranquillità alle prossime due trasferte in Sicilia.