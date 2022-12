Serie C Femminile/Girone C - Galluccio ribalta la Roma e consegna la vittoria all'Independent

Torna al successo, dopo il ko di Matera, l'Independent di Elio Aielli. La formazione napoletana accoglie il messaggio del suo tecnico e riscatta la prestazione della gara precedente. Archiviato il successo in Coppa Italia, le Pantere battono per 2-1 la Roma Femminile. Eppure, la gara parte in salita con le giallorosse avanti su rigore al 3' con Eletto. Qualche minuto dopo, Galluccio ristabilisce la parità sfruttando un perfetto assist di Tagliaferri. Il primo tempo continua sul filo dell'equilibrio: Boccia salva l'Independent su una manovra in velocità delle ospiti, poi è Russo a sfiorare il gol su corner. La frazione si chiude in parità. Nella ripresa, le partenopee entrano con maggiore insistenza e più determinazione. Dopo aver sfiorato il 2-1 in tre occasioni tra il 60' e il 62', l'Independent sfrutta una clamorosa ingenuità del portiere avversario per portarsi in vantaggio al 75' ancora con Galluccio. Nel finale, la bomber di casa spreca l'occasione per il tris.