Serie C Femminile/Girone C - L'Independent batte e aggancia la Rever Roma in classifica

Venticinquesima giornata del Girone C di Serie C Femminile, al Complesso Sportivo Kennedy si gioca il confronto per la salvezza tra Independent e Rever Roma. Scontro diretto tra le due formazioni, distanti in classifica da tre lunghezze. Le campane puntano all'aggancio a quota 24 punti, mentre le capitoline cercano di allungare sulla zona calda. I novanta minuti sul rettangolo verde napoletano premiano le padrone di casa che si impongono con una vittoria di misura. Al triplice fischio, infatti, si concretizza un 2-1 per le Pantere. Il risultato si sblocca alla mezz'ora di gioco con Galluccio che capitalizza l'occasione, poi nel primo quarto d'ora della ripresa Tagliaferri raddoppia e aumenta il gap nel parziale. Al 70' ci pensa Baldassarra ad accorciare e rendere il finale più spettacolare. Il punteggio non subisce ulteriori modifiche e al termine l'Independent conquista l'intera posta in palio. Punti pesanti ottenuti dalla formazione di Elio Aielli che restano a più sei dal Grifone Gialloverde. Il prossimo turno riserverà la trasferta sul campo della Res Roma.