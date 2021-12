Serie C Femminile/Girone C - L'Independent cade al Kennedy: vittoria per la Res Roma

Serie C femminile Girone C

L'anno solare va in archivio per Independent e Res Roma VIII. Una chiusura completamente diversa per le due squadre. Le padrone di casa non possono festeggiare davanti al pubblico amico perché al Complesso Sportivo Kennedy si afferma la compagine ospite. Secondo posto per le capitoline, mentre le partenopee mantengono il margine di una lunghezza dalla zona calda.

La prima parte della gara non offre grandi sussulti e bisogna attendere il ventesimo per la prima azione da gol. Manca fallisce il vantaggio da distanza ravvicinata. Al 27' Palombi si coordina per la conclusione e sblocca il risultato in favore della Res. Il gol fa vibrare la gara che diventa più coinvolgente. Alla mezz'ora, Palombi sfiora il raddoppio e due minuti dopo Maurilli salva il punteggio con una grande parata in uscita bassa. Al 34' Graziosi viene atterrata in area, l'arbitro segnala il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Nagni che firma il 2-0.

La ripresa inizia nel migliore dei modi per le capitoline che, dopo soli trenta secondi, realizzano la terza marcatura. Lancio di Simeone per Palombi che brucia in velocità tutte e insacca. La gioia è momentanea, un giro di lancette dopo c'è un episodio sul ribaltamento di fronte. Le partenopee conquistano un penalty, Borrelli si presenta dagli undici metri e accorcia. Le campane accarezzano l'idea di una nuova manovra concreta, Maurilli si oppone e difende la porta. Nel finale, le ospiti recuperano campo e chiudono col poker di Nagni.

Al ritorno dopo le festività natalizie, l'Independent sarà di scena sul campo del Fesca Bari. La Res Roma ospiterà l'Eugenio Coscarello Castrolibero.