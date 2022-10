Serie C Femminile/Girone C - Independent ko al Kennedy: passa la capolista Res Roma

Seconda sconfitta di fila per l'Independent che non riesce a conquistare punti contro la capolista Res Roma VIII. Al Complesso Kennedy si concretizza il primo ko interno per la squadra di Elio Aielli. Primo tempo in totale controllo per le padrone di casa che sfiorano il gol in due occasioni con Tagliaferri poco dopo il quarto d'ora di gioco e attorno alla mezz'ora. Nel secondo tempo, preme la formazione locale che va vicina al bersaglio con Bottone al 61'. Sul ribaltamento di fronte, le capitoline sbloccano il match con un calcio di rigore trasformato da Nagni. Al 78' rosso diretto per Borrelli dopo uno scontro con una calciatrice avversaria. Passano cinque minuti e il direttore di gara sventola il rosso anche a D'Errico: proteste del mister delle Pantere che viene allontanato dal campo. In pieno recupero Agati firma il raddoppio e l'arbitro punisce con l'espulsione altresì Ferrara. Il prossimo impegno delle campane sarà sul campo del Crotone.