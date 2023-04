Serie C Femminile/Girone C - Independent ko contro il Palermo: rosanero vittoriose di misura con Dragotto

La ventiquattresima giornata del Girone C del campionato di Serie C Femminile va in archivio con una sconfitta per l'Independent: al Kennedy passa il Palermo, al termine della terza sfida stagionale tra le due formazioni. Nel primo tempo, nonostante le condizioni precarie del campo, le Pantere costruiscono diverse occasioni per sbloccare la gara. All'8' ci prova Galluccio, che conclude debolmente tra le braccia di Sorce. Qualche minuto dopo ci prova Esposito, ma senza impensierire troppo il portiere avversario. I successivi due tentativi portano la firma di Bottone, che al 13' svirgola in area da buona posizione e al 36' calcia alto dal limite. Al 43' la chance più importante della gara con Tagliaferri, che da posizione complicata centra in pieno la traversa. Nella ripresa la formazione rosanero alza il baricentro e prova a farsi vedere di più in avanti, creando solo però delle apprensioni tra il 54' ed il 60'. Al 78' arriva la beffa. Dragotto, con un cross dal vertice destro dell'area, disegna una traiettoria che fulmina Boccia. Nel finale, le ragazze di Elio Aielli vanno a caccia del pareggio, ma il risultato non cambia.