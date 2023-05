Serie C Femminile/Girone C - L'Independent si arrende al Matera al Kennedy

Seconda sconfitta consecutiva per l’Independent. La ventisettesima giornata del Girone C di Serie C Femminile non è favorevole alla squadra partenopea che esce sconfitta dal confronto con il Matera. Un passo falso al Kennedy che non permette alle Pantere di scavalcare le avversarie in classifica e, al contrario, sono le ospiti ad allungare e a blindare l’ottava piazza. Ottimo avvio per la formazione di Giuseppe Lanzolla che stappa il match già al 20’ con la rete di Sesto e raddoppia poco dopo la mezz’ora con Dalmedico. Le ragazze di Elio Aielli accorciano le distanze al 63’ con Galluccio, ma la squadra materano mette in ghiaccio il successo dieci giri di lancette più tardi con Yaneva. Decima sconfitta in campionato per l’Independent che, in una zona tranquilla di graduatoria, ha già tagliato il traguardo salvezza. La compagine napoletana, tuttavia, punta a chiudere l’annata nel migliore dei modi e con un bottino più invitante: le Pantere andranno a caccia del riscatto nella tana della Roma, attualmente in alta quota, tra una settimana.