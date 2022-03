Serie C Femminile/Girone C - Disfatta Independent al Kennedy: il Lecce passa in Campania

Serie C femminile Girone C

Un weekend da dimenticare e un risultato che non premia l'Independent. La squadra campana, reduce dal successo pirotecnico sul campo del Catania, non riesce ad arginare il Lecce tra le mura amiche del Complesso Sportivo Kennedy. Si impongono le giallorosse con una prestazione solida e un punteggio che regala, al triplice fischio, un bottino prezioso per la parte alta della classifica.

Le Pantere avrebbero potuto ridurre il gap dalle avversarie e portarsi a meno una lunghezza in classifica. Invece, aumenta la distanza e il vuoto è di sette punti. Il risultato si sblocca al 28' in favore della compagine ospite: è il guizzo di Lech a portare avanti il gruppo pugliese. Le padrone di casa non ci stanno e nel finale di primo tempo agguantano il pareggio con la solita Galluccio. Nella ripresa è De Benedetto a mettere la firma definitiva sul match per l'1-2.

Una sconfitta che non deve compromettere il cammino stagionale dell'Independent: la formazione partenopea, lontana otto punti dalla zona calda dei playout, deve blindare quanto prima la salvezza. Il successo riporta il Lecce nella fascia alta, ma il divario con le pretendenti resta ampio.