Serie C Femminile/Girone C - L'Independent archivia la pratica Lecce: 2-1 al Kennedy

Serie C femminile Girone C

Ventesima giornata del Girone C di Serie C Femminile che sorride all'Independent: la squadra campana batte il Lecce, quarto in classifica, al Kennedy e si distanzia ulteriormente dalla zona calda. Tanto equilibrio nel corso della frazione iniziale, le prime occasioni arrivano da calcio piazzato. Al 22' le pugliesi sfiorano la rete da calcio d'angolo con una traiettoria velenosa che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare la deviazione vincente. Dieci minuti più tardi sono le padrone di casa ad andare vicine al bersaglio con una conclusione di poco larga di Parretta. Dopo un tiro impreciso di Di Staso al 35', sono le Pantere a trovare il primo episodio chiave: al 39' Capolupo anticipa Jaszczyszyn, scappa verso l'area e viene atterrata da Rollo. Calcio di rigore che Galluccio trasforma con fredezza al 40'. Nella ripresa, il Lecce scatena due veloci ripartenze, determinanti le chiusure di D'Alterio e Capolupo. Al 67' chance per Bottone, ma la sua conclusione ravvicinata è centrale. Al 76' arriva il pareggio di Coluccia che taglia alle spalle della difesa partenopea e insacca su assist di Bisanti. L'Independent reagisce e tre minuti dopo passa ancora in vantaggio. Russo capitalizza una manovra rocambolesca in area di rigore sugli sviluppi di un palo su punizione di D'Errico. È l'ultimo episodio del match: 2-1 al Kennedy al triplice fischio.